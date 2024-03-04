Beyoğlu Sineması mart programı açıklandı: Ayın yönetmeni Yeşim Ustaoğlu

Ekim 2023’te tekrar kapılarını açan Beyoğlu Sineması’nın mart ayı programı açıklandı.

İBB Kültür’ün hazırladığı ve her biri ücretsiz olan programlarda bu ay “Ayın Yönetmeni”nin konuğu Yeşim Ustaoğlu. Yönetmenin “Pandora’nın Kutusu”, “İz”, “Araf” ve “Bulutları Beklerken” filmlerinin gösterimi olacak. SİYAD işbirliğiyle “Yönetmen Sineması Söyleşileri”nde, Yeşim Ustaoğlu Sineması - Yeşim Tabak ve Ayla Kambur Yeşim Ustaoğlu Sineması’nı konuşacak. Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde ise Yeşim Ustaoğlu ile söyleşi gerçekleşecek.

“Ayın Yönetmeni”, Kültür AŞ’den “Senden Benden Bizden”, FİLM-YÖN’den “Ayın Teması”, SEYAP’tan “Yakın Dönem Bağımsızlar”, DOCİST ve BSB’den “Salı Belgeselleri”, “Çocuk Matinesi”, Altyazı Sinema Derneği’nden “Sinema Seminerleri” ve “Altyazı Seçti”, Fransız Kültür Merkezi’nden “Frankofon Film Günleri”, TÜRSAV’dan “Meraklısına Sinema Sohbetleri”, “Kısa Film Seçkisi” SİYAD’tan “Yönetmen Sineması Söyleşileri” ve “Sinemasal Buluşmalar” konseptleri bu ay izleyicileri bir araya getirecek.

Haftanın altı günü kapılarını açan Beyoğlu Sineması etkinliklerinin ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin ediliyor. Sinemanın tüm etkinlik programlarına www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.(AÖ)