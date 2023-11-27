"Beyoğlu sakinleri, belediyenin muhtarlıklara gönderdiği anket sorularını cevaplamayın"

Beyoğlu Kent Savunması, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Haliç Dayanışması ve Okmeydanı Barınma Hakkı Mücadelesi, bugün İstanbul Şişhane Meydanı’ndaki Beyoğlu Belediyesi önünde ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasında hem "kentsel dönüşüm yasası" olarak bilinen ve 9 Kasım’da Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliklerle yeniden gündeme gelen 6306 Sayılı Kanun hem de Beyoğlu Belediyesi protesto edildi.

"İstanbul’un deprem gerçeği ranta gerekçe yapılamaz" pankartının açıldığı basın açıklamasını, Beyoğlu Kent Savunması'ndan Nâzım Hikmet Richard Dikbaş okudu.

"Kentsel dönüşüm yasası, depremi bir sopa olarak kullanıyor"

Riskler

Açıklama özetle şöyle:

"Van depreminin hemen ardından 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Yasası’nda, geçtiğimiz günlerde bir torba yasayla bazı değişiklikler yapıldı. Tam adıyla, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7 Kasım 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi, 9 Kasım 2023 tarihinde de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklere göre,

Şu anda yaşadığımız yerler, riskli-risksiz ayrımı yapılmadan rezerv alan ilan edilebilecek; bugün biz bu açıklamayı yaparken herhangi bir mahalle, sokak, imar adası, sadece bakanlık kararıyla rezerv alan olarak belirlenmiş olabilir ve biz bunu aylar sonra öğrenebiliriz. Çünkü rezerv alan kararları ilan edilmeyecek, ilgililere bildirilmeyecek.

Dönüşümün yapılması için gerekli yüzde 70 çoğunluk yerine yüzde 50 + 1 yeterli olacak,

Rezerv alan ilan edilen yerler en fazla 90 gün içinde, gerektiği takdirde kolluk kuvvetleriyle boşaltılabilecek,

Riskli yapı tespiti, tahliye/yıkım, yüzde 50+1’in yaptığı anlaşma, mülkünüzün satılması gibi önemli işlemler artık maliklere tebliğ edilmeyecek. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi ve muhtarlıklarda ilan edilecek, e-devlet üzerinden bildirilecek; muhtarlıktaki ilanı kaçıran yurttaş, itiraz ve dava haklarını kullanamayacak.

Yüzde 50+1’in yaptığı anlaşmaya katılmazsanız mülkünüz acele kamulaştırılabilecek, satılabilecek. Satış değerini Kentsel Dönüşüm Başkanlığı belirleyecek, sadece arsa değeri ödenecek,

Yurttaşın barınma ve mülkiyet hakkına büyük bir darbe vurularak, dönüşüme onay vermeyen veya dahil olamayanlar sürecin dışında tutularak mülklerine el konulacak.

Yasa her ne kadar, zaten yetkileri en aza indirilmiş belediyeleri tamamen yetkisiz hale getirmiş olsa da; Beyoğlu Belediyesi gibi iktidarla siyaseten paralel belediyeleri sürecin edilgen öznesi olarak görmüyoruz! Bunu Fetihtepe’de hep birlikte gördük! Bu nedenle, yasa Bakanlıkça hazırlanmış olsa da bizim açımızdan Beyoğlu Belediyesi bu sürecin önemli bir aktörü olarak devrede olacaktır.

“Yasayı geri çekin”

Bunu bildiğimiz için bugün buradayız ve Beyoğlu semt dernekleri temsilcileri, üyeleri, sakinleri olarak belediyeyi uyarıyor ve şeffaflığa davet ediyoruz.

Halka rağmen, halkın malına mülküne göz koyarak kentsel dönüşüm olmaz! Olsaydı bugüne kadar yapılırdı. 17 Ağustos depreminden bu yana 24 yıl boşa geçirildi. Önümüzde önlem almak için kaç yılımız kaldı, bilmiyoruz.

İktidarı ve belediyeleri, bu zihniyetten vazgeçmeye, yasayı geri çekmeye çağırıyoruz. Muhalefet partilerine de sözümüz var! Yasa meclisten geçerken gerekli çabayı göstermediğinizi, katılım ve ret oylarından biliyoruz. Ancak, yasanın yargıya taşınması konusunda adımlarınızı hızlıca atmanızı, biz yurttaşlar olarak bekliyoruz. Yasa bir an önce yargıya taşınarak iptal ettirilmelidir!

Bir uyarımız da Beyoğlu sakinlerine; belediyenin muhtarlıklara gönderdiği anket sorularını sakın cevaplamayın! Bu bilgiler zaten belediyede mevcut. Tuzak sorularla algınızı ölçüp yalandan meşruiyet devşirmeye çalışacaklar. Deprem gerçeğini, kâr hırsınızın mazereti yapmanıza göz yummayacağız." (TY)