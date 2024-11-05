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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 16:59
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 17:05
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Beyoğlu'nda kadını taciz eden 2 erkek hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ömer K., müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini belirtirken, sanık Semir T. ise yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir protesto veya farkındalık etkinliğinde tutulan bir pankart dikkat çekiyor. Beyaz zemin üzerine yazılmış pankartta, "Cinsel Şiddetin Bahane­si Olmaz" yazısı yer alıyor. "Bahane­si Olmaz" ifadesi kırmızı bir kutunun içinde beyaz harflerle vurgulanmış. Pankartı tutan kişinin yüzü görünmüyor, yalnızca elleri ve montu görülüyor. Arka planda gelinliklerin sergilendiği bir mağaza vitrini seçilebiliyor. Bu mesaj, cinsel şiddete karşı sıfır tolerans ve mazeret kabul etmeme çağrısını ifade ediyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

İstanbul Beyoğlu'nda, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadını taciz eden 2 sanık hakkında, "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül'de gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan kadının iki kişi tarafından yolunun kesildiği, kadının omuzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan sanıklardan Ömer K.’nın etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir T.'nin de müştekiyi taciz ettiği aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanıkların alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ömer K., müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini belirtirken, sanık Semir T. ise yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Sanıkar, "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde yapılacak.

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(EMK)

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İstanbul
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