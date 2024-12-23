"Beyoğlu'nda insanları müşteriye dönüştürme eğilimi var"

IPS İletişim Vakfı/bianet; sivil toplumun güçlendirilmesi, düzenli iletişim kanallarının oluşturulması ve birlikte çalışma olanaklarının artırılması hedefiyle insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci, emek, ekoloji, engelli hakları, hukuk, hayvan hakları ve medya alanında çalışan STK'lerle yapmaya başladığı görüşmelerin on dördüncüsünde Beyoğlu Kent Savunması’nı ağırladı.

Atölye BİA’daki görüşmede bianet’i Murat İnceoğlu, Vecih Cuzdan, Ceyda Sungur ve Ali Dinç temsil etti.

Görüşmeye Beyoğlu Kent Savunması adına Ekin Sarıca, Deniz Özgür ve Nazım Dikbaş katıldı, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Kent hakkı mücadelesi veren bağımsız bir örgütlenmeyiz”

Deniz Özgür, Gezi Direnişi'nden sonra Eylül 2014’de kurulan Beyoğlu Kent Savunması’nın kuruluş sürecini şu sözlerle anlattı:

“Beyoğlu'ndaki semt dernekleri, esnaflar, mimarlar, şehir plancıları, kültür sanat emekçileri ve kent aktivistleri Beyoğlu Kent Savunması’nı oluşturdu. On yıldır Beyoğlu'nda hem kamusal alan ve kent hakkı mücadelesi vermeye çalışan bağımsız bir kent örgütlenmeyiz. Afet yasası ve riskli alan, riskli bina kararlarıyla şehrin dönüştürüldüğü dönemde özellikle Beyoğlu esnafının yerinden edilmesi süreciyle karşı karşıya kaldık. Bizim en önemli mücadele alanlarımızdan bir tanesi Beyoğlu esnafına sahip çıkmak oldu.”

*Deniz Özgür

“Hiçbir fikre kıymet vermeden dönüştürmeyi hedefleyen bir süreç”

Esnafın yerinden edilmesi, Narmanlı Han’ın kamusallaştırılması ve Piyalepaşa Bostanı’nın korunmasının önemli mücadele başlıklarından olduğunu söyleyen Özgür, güncel mücadele başlıkları eski Fransız Yetimhanesi’ni anlattı:

“Fransız yetimhanesi bir önceki belediyenin çöktüğü bir alan. Yetimhanede yaklaşık 50-60 yıldır bir atölye işleten bir zanaat ustası yer alıyordu. Belediye, ustayı yerinden etti. Yeni belediye de aynı şekilde aslında oradaki ustaya, emeğe, tarihe sahip çıkmayarak aynı anlayışı devam ettiriyor.

“Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yürüttükleri bir ortak çalışma neticesinde bir protokol imzalandı. Bu protokolü de protesto ettik çünkü oldukça kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir protokoldü. Buradaki kültürel miras alanlarını, mekanlarını, kendi anlayışları doğrultusunda başka hiçbir fikre kıymet vermeden dönüştürmeyi hedefleyen bir sürecin içerisine girdik.”

Beyoğlu Kent Savunması’ndan İBB'ye ve Beyoğlu Belediyesi'ne tepki

Birlikte mücadele çağrısı

Hem yerel hem de merkezi yönetimin Beyoğlu üzerindeki yanlış politikalarına dair ortak mücadele çağrısı yapan Ekin Sarıca şöyle konuştu:

“Mücadelemize katılmak isteyenleri Beyoğlu Kent Savunması’yla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Beyoğlu Kent Savunması, X hesabı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese bizi takip etme çağrısı yapıyoruz.”

*Ekin Sarıca

“Beyoğlu tarihiyle, kültürüyle anılan bir yer”

Beyoğlu üzerinden bir nostaljileştirme, bunun üzerinden de bir rant sağlama çabası olduğunu söyleyen Nazım Dikbaş, “Beyoğlu’nda insanları birer müşteriye dönüştürme eğilimi var” dedi. Dikbaş, Beyoğlu Kent Savunması olarak kendi bakış açılarını ise şöyle açıkladı:

“Bizim bakış açımız; Beyoğlu'nun tarihini hem karanlık hem de gerçek yönleriyle tanımak, bilmek ve Beyoğlu'nun bugününün de en az geçmişi kadar kıymetli olduğunu ancak böyle bakarsak Beyoğlu'nun bir geleceği olabileceğini düşünmek. Tek tek mücadeleler çok kıymetli ama her zaman şunu söylüyoruz.

*Nazım Dikbaş

“Bir binanın, bir parkın, bir bostanın uğruna verilen mücadele bütün binalar, bütün parklar, bütün bostanlar içinde verilen mücadeledir. O yüzden Beyoğlu Kent Savunması’nın yanında durmak isteyen Beyoğlu'ları bekliyoruz.”

“Beyoğlu’nun hafızası tehdit altında”

(AD)