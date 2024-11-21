Beyoğlu'nda cinsel saldırı davasında sanıklar ağır cezada yargılanacak

İstanbul Beyoğlu’nda sokakta yürürken önünü kestikleri kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen iki sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların eylemlerinin “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek dosyanın nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Konu ve Semir Tarhan savunma yaptı. SEGBİS sistemiyle bağlanan sanık Semir Tarhan, mağdur İremşan A’yı tanımadığını ve gece kulübünden çıktıktan sonra tesadüfen karşılaştığını iddia etti. Kötü niyet taşımadığını savunan Tarhan, alkolün etkisiyle dengesini kaybettiğini ve mağdurla birlikte yere düştüğünü söyledi. Ancak mahkeme hakimi, Tarhan’ın savunmasındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Mağdurun üzerinde bir süre duruyorsun. Alkollüyken işlediğin suçların cezası da indirimsiz uygulanıyor. Başka bir savunman var mı?” dedi.

Tarhan ise “Pişmanım, o kadar insan içinde istismarda bulunacak değilim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Sanıklardan Ömer Konu ise olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını iddia ederek mağdura cinsel amaçlı bir yaklaşımı olmadığını öne sürdü. “Biz midye yiyorduk, mağdur yanımıza gelerek 'Bana da ısmarlar mısınız?' dedi” ifadelerini kullanan Konu, mağdura yol parası olarak 400-500 lira verdiğini de iddia etti. Ancak duruşma savcısı, görüntülerin sanıkların ifadeleriyle çeliştiğini belirtti ve Konu’ya dönerek, “Az önce ‘dokunmadım’ dedin ama görüntülerde kolundan çekiyorsun. Görüntüler her şeyi açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Mahkemede olay anına ilişkin görüntüler de incelendi. Görüntülerde, sanıkların mağdura karşı cebir kullanarak eylemlerini sürdürdüğü ve olayın çevredekilerin müdahalesiyle sonlandığı tespit edildi. Mahkeme, bu durumun sanıkların eylemlerinin “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarını oluşturduğu kanaatini desteklediğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu suçların Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmediğine hükmederek görevsizlik kararı verdi.

Dosya, ağır ceza gerektiren suçların yargılandığı nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Kadın hakları savunucuları davayı yakından izliyor

Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı avukatları da müdahil oldu. Kadın hakları savunucuları, bu davanın toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele açısından önemli bir emsal oluşturacağı görüşünde.

(EMK)