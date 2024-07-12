Beyoğlu Kent Savunması’ndan İBB'ye ve Beyoğlu Belediyesi'ne tepki
Beyoğlu’nu kamusal, tarihsel ve kültürel bir alan olarak tüm çeşitliliği ile savunanların forumu Beyoğlu Kent Savunması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi’nin bugün Metrohan'da düzenlediği “İşbirliği Protokolü” panelini protesto etti.
Protokolü katılımcı olmadığı ve özünde bir “yetki devrinden ibaret” olduğunu değerlendirdiği için protesto eden Beyoğlu Kent Savunması, konuyla ilgili şöyle dedi:
“İBB Miras ile Beyoğlu Belediyesi arasında birdenbire, tartışılmadan, tepeden inme ilan edilen, özünde bir yetki devrinden ibaret işbirliği protokolü için düzenlenen, dört erkekli panele katılarak itirazımızı dile getirdik.”
“Katılımcılık bu değil”
Panelde konuşan Beyoğlu Kent Savunması’ndan Kiraz Özdoğan şunları söyledi:
“Kültür yaşamdır, yaşamdan ayrılamaz. Gezi Parkı, Emek Sineması, Narmanlı Han gibi önemli koruma mücadelelerinin örgütlendiği yerdir Beyoğlu. ‘Başkanımcı’ söyleminiz burada, halkı dahil etmediğiniz her sürece alkış tutan hazır bir kitle bulamayacak.”
Beyoğlu Kent Savunması’ndan Deniz Özgür ise şöyle konuştu:
“Bu tepeden inme protokolü tanımıyoruz. Beyoğlu halkının ve Beyoğlu’ndaki tüm bileşenlerin söz hakkı olan bir konuda soru sayısını ikiyle sınırlayıp, lütufta bulunmuşçasına söz kesenler bilsin: Demokrasi bu değil, katılımcılık bu değil, şeffaflık bu değil. Eleştirimizi her yerde söyledik, söylemeye devam edeceğiz.” (TY)
İBB Miras ile Beyoğlu Belediyesi arasında birdenbire, tartışılmadan, tepeden inme ilan edilen, özünde bir yetki devrinden ibaret işbirliği protokolü için düzenlenen, dört erkekli panele katılarak itirazımızı dile getirdik.— BeyoğluKentSavunması (@BeyogluKntSvnms) July 12, 2024
Kiraz Özdoğan: “Kültür yaşamdır, yaşamdan ayrılamaz.”
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