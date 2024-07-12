Beyoğlu Kent Savunması’ndan İBB'ye ve Beyoğlu Belediyesi'ne tepki

Beyoğlu’nu kamusal, tarihsel ve kültürel bir alan olarak tüm çeşitliliği ile savunanların forumu Beyoğlu Kent Savunması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beyoğlu Belediyesi’nin bugün Metrohan'da düzenlediği “İşbirliği Protokolü” panelini protesto etti.

Beyoğlu Kent Savunması, iki gün önce Beyoğlu’nu seven herkesi “tepeden inme” olarak değerlendirdiği protokole itiraz için toplantıya katılmaya çağırmıştı. Protokol, İBB Miras ve İBB Kültür’ün Beyoğlu Belediyesi ile işbirliğiyle Beyoğlu'nu yeni yaşam alanlarına kavuşturmayı ve bugüne dek atıl halde bırakılmış miras alanlarını korumayı amaçlıyor.

Protokolü katılımcı olmadığı ve özünde bir “yetki devrinden ibaret” olduğunu değerlendirdiği için protesto eden Beyoğlu Kent Savunması, konuyla ilgili şöyle dedi:

“İBB Miras ile Beyoğlu Belediyesi arasında birdenbire, tartışılmadan, tepeden inme ilan edilen, özünde bir yetki devrinden ibaret işbirliği protokolü için düzenlenen, dört erkekli panele katılarak itirazımızı dile getirdik.”

“Katılımcılık bu değil”

Panelde konuşan Beyoğlu Kent Savunması’ndan Kiraz Özdoğan şunları söyledi:

“Kültür yaşamdır, yaşamdan ayrılamaz. Gezi Parkı, Emek Sineması, Narmanlı Han gibi önemli koruma mücadelelerinin örgütlendiği yerdir Beyoğlu. ‘Başkanımcı’ söyleminiz burada, halkı dahil etmediğiniz her sürece alkış tutan hazır bir kitle bulamayacak.”

Beyoğlu Kent Savunması’ndan Deniz Özgür ise şöyle konuştu:

“Bu tepeden inme protokolü tanımıyoruz. Beyoğlu halkının ve Beyoğlu’ndaki tüm bileşenlerin söz hakkı olan bir konuda soru sayısını ikiyle sınırlayıp, lütufta bulunmuşçasına söz kesenler bilsin: Demokrasi bu değil, katılımcılık bu değil, şeffaflık bu değil. Eleştirimizi her yerde söyledik, söylemeye devam edeceğiz.” (TY)