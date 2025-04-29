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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2025 16:20
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 16:31
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Beyoğlu Kent Savunması'ndan Fındıklı Parkı açıklaması

“Fındıklı Parkı'mızın son şeklini kabul etmemiz mümkün değil. Tüm yurttaşları parkımıza ve kent hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beyoğlu Kent Savunması'ndan Fındıklı Parkı açıklaması
Fotoğraf: Beyoğlu Kent Savunması

Beyoğlu’nu kamusal, tarihsel ve kültürel bir alan olarak tüm çeşitliliği ile savunanların ortak forumu Beyoğlu Kent Savunması, bugün, Kabataş’taki Fındıklı Parkı ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. 

Açıklamasına “Hukuksuz bir süreçle görülmemiş baskı altına alınan İBB’nin, tutuklu dostlarımızın başından beri yanındayız,” notunu düşen Beyoğlu Kent Savunması’nın açıklaması şöyle:

Sevgili Beyoğlu Sakinleri, sevgili İstanbullular, 

Bugün size Fındıklı Parkı'ndan kötü bir haberimiz var. Bugün yaptığımız fiili şantiye ziyaretinde gördük ki, parkta yapılan düzenleme çalışması zaten yıllar içinde azaltılan yeşil alanın daha fazla betonlaşmasına neden olmuş. Küçücük parkın içine 5 metreden fazla granit taşlarla yollar döşenmiş. Mahalle sakinleri olarak her zaman kullandığımız parkımızın daha çok bir yaya geçiş yolu, kent suçu Kabataş Transfer Merkezi ve Galataport aksının ve ihtiyacının devamı olarak planlanmış. 

Yıllardır İBB ile Beyoğlu üzerine yürüttüğümüz katılımcı planlama anlayışının tamamen karşıtı yaklaşımlarla bu şekilde karşılaşmak, yurttaş olarak verdiğimiz emeğin boşa gittiğini görmek bizi üzse de parçası olduğumuz çalışmalara ve değerlere kent hakkı adına sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu nedenle buradan ilan ediyoruz ki parkın bu şekilde düzenlenmesine izin vermiyoruz. 

Hukuksuz bir süreçle görülmemiş bir baskı altına alınan İBB'nin, tutuklu dostlarımızın en başından beri yanındayız. Bununla birlikte semtimizdeki Fındıklı Parkı'mızın son şeklini kabul etmemiz mümkün değil. Bu durumun 30 Mayıs'ta yapılacağı söylenen açılıştan önce hızla düzeltilmesini talep ediyoruz. Tüm yurttaşları parkımıza ve kent hakkımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
fındıklı parkı beyoğlu kent savunması İBB kabataş galataport projesi
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