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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 17:01
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Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim ve çevresine yasak

“Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 08.03.2025 günü saat 08.00 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan Taksim ve çevresine yasak
Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart 2025’te Taksim ve çevresinde yapılması planlanan toplanma ve yürüyüşleri yasakladı. Kararın gerekçesi olarak kamu düzeni ve toplumsal barışın korunması gösterildi

Yasak kapsamında Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklâl Caddesi ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada “gerekli durumlarda kontrollü girişlere izin verileceği” belirtilirken, ilçede “herhangi bir toplumsal olay ihtimaline karşı” ek güvenlik önlemleri alınacağı duyuruldu.

2911 Sayılı Kanun (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu) Madde 3'e göre herkes, önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

“Bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 08.03.2025 günü saat 19:30'da idaremiz Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler caddesine toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 08.03.2025 günü saat 08.00 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır. 

“08.03.2025 günü Beyoğlu İlçemiz dâhilinde yapılmak istenilen yürüyüş, toplanma, oturma eylemi ve diğer vb. etkinliklerin, ayrıca gün içerisinde aynı konunun devamı niteliğindeki gerçekleştirilmek istenen etkinliklerde ve eylemlerde alınacak emniyet tedbirler kapsamında saat 12:00 itibariyle; 

“Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılması, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, 

“Ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması ve diğer vb. etkinliklerin yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerin yapılması; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart Dünya Kadınlar Günü feminist gece yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlığı yasaklama kararı 8 Mart 2025
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