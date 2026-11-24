Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçe sınırları içerisinde düzenlenmesi planlanan yürüyüş, toplantı ve benzeri etkinliklerin 24 saat süreyle yasaklandığını açıkladı.

25 Kasım’da kadınlar sokakta: 32 noktada eylem çağrısı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrılarının "kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği" değerlendirildi.

Bu gerekçeyle, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/a-ç maddeleri uyarınca 25 Kasım 2026 günü saat 00.01'den itibaren ilçe genelindeki tüm açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.

Yaya ve araç trafiği de kapatılabilir

Alınan "güvenlik tedbirleri" doğrultusunda 25 Kasım günü saat 15.00 itibarıyla ilçedeki bazı noktalarda ulaşım ve yaya trafiğine kısıtlamalar getirilecek.

Bu kapsamda Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı yaya girişine kapatılacak, gerek görülmesi halinde Gezi Parkı'na kontrollü yaya girişi sağlanacak. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi,caddeye bağlanan ara sokaklar, Tünel Meydanı ve çevresi ile Sıraselviler Caddesi ve çevresindeki ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine kapatılacak veya geçişler kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca gün içerisinde yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulması durumunda ilçe genelindeki diğer noktalarda da yaya ve araç trafiği durdurulabilecek.

"19.30'da Taksim Tünel'deyiz"

Yasak kararının ardından kadın örgütleri ve hukukçulardan tepkiler geldi. Avukat Yelda Koçak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda karara tepki göstererek, "Beyoğlu Kaymakamlığının gelenekselleşen 25 Kasım yasağı da geldiğine göre olağanüstü bir durum yok demek ki! Yine iptal davaları açılacak, yine kadınlar sokakları zapt edecek.Direneceğiz, mücadele edeceğiz, sözümüzü istediğimiz yerde, istediğimiz gibi söyleyeceğiz!" dedi.

Beyoğlu Kaymakamlığının gelenekselleşen 25 Kasım yasağı da geldiğine göre olağanüstü bir durum yok demek ki! Yine iptal davaları açılacak, yine kadınlar sokakları zapt edecek. Direneceğiz, mücadele edeceğiz, sözümüzü istediğimiz yerde, istediğimiz gibi söyleyeceğiz! #25kasım #25KasımYasaklanamaz — Yelda Koçak (@Yelda__Kocak) November 24, 2026

Kadın Zamanı Derneği ise X hesabından yaptığı çağrıda, "25 Kasım'da Alanlardayız! Erkek devlet şiddetine isyandayız.Bir kişi daha eksilmeyeceğiz diyerek 25 Kasım 19.30'da Taksim Tünel'deyiz!" dedi.

25 Kasım Kadın Platformu "Pankartımız hazır, isyanımızla geliyoruz! Hayatlarımıza kasteden erkek-devlet şiddetine karşı isyanımızla yarın 19.30’da Taksim Tünel’deyiz!" dedi.

(EMK)