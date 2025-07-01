Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan eylem yasağı

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede tüm etkinliklerin bir gün yasaklandığını duyurdu.

Leman dergisinin 26 Haziran’daki sayısında yer alan “Muhammed-Musa” karikatürü sonrası İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi’ne (İBDA-C) bağlı Büyük Doğu Akıncıları Derneği (BDA) tarafından derginin İstanbul Beyoğlu’ndaki bürosuna dün (30 Haziran) gece saldırı gerçekleşti.

İslami Dayanışma Platformu’nun, Beyoğlu’nda bulunan Ağa Camii önüne çağrı yapması üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı, gösteri ve yürüyüş yasağı getirdi.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.

Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.”