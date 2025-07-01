Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan eylem yasağı

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede tüm etkinliklerin bir gün yasaklandığını duyurdu.
Leman dergisinin 26 Haziran’daki sayısında yer alan “Muhammed-Musa” karikatürü sonrası İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi’ne (İBDA-C) bağlı Büyük Doğu Akıncıları Derneği (BDA) tarafından derginin İstanbul Beyoğlu’ndaki bürosuna dün (30 Haziran) gece saldırı gerçekleşti.
İslami Dayanışma Platformu’nun, Beyoğlu’nda bulunan Ağa Camii önüne çağrı yapması üzerine Beyoğlu Kaymakamlığı, gösteri ve yürüyüş yasağı getirdi.
Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.
"ÇIRA PEŞİNDE OLANLARA KARŞI GÖREVE..."
LeMan: "Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır.
Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi’nin Galatasaray Meydanı’na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir.”
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SALDIRI ALTINDA
LeMan'a savcılıktan soruşturma, dinci militanlardan taşlı sopalı saldırı
Ne olmuştu?
LeMan dergisinin 26 Haziran tarihli sayısındaki karikatürde Muhammed ve Musa adlı iki dini figür Ortadoğu’da bombalanan bir şehrin üzerinde ‘Selamün Aleyküm’ ve ‘Aleyhem Salom’ diye selamlaşıyor.
Karikatür dün sosyal medyada dolaşıma sokulduktan sonra figürlerin Muhammed ve Musa peygamber olduğunu iddia edildi ve İslam'da Muhammed tasviri günah olduğu öne sürülerek Leman’ı hedef aldı. Dergi ve çalışanları sosyal medyada hedef gösterildi.
Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı, "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Çizer, derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerlerin bulunduğu altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dergi için toplatma kararı çıkarıldı.
Hedef gösterilen derginin İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki binası ise akşam saatlerinde taşlı sopalı Şeriatçı bir grubun saldırısına uğradı.
Grup “Kemalist köpekler hesap verecek”, “Dişe diş, kana kan, intikam intikam”, “Yaşasın Şeriat” diye slogan atıp tekbir getirdi. Grup yatsı namazını da İstiklal Caddesi’nde kıldı.
(RT)