HABER
Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2025 08:31
2 dk Okuma

Beyoğlu Belediyesi’nin eski ihaleleri için yeni soruşturma

Başsavcılık açıklamasında Güney’in odasında bulunan ve Beyoğlu Belediyesi’nin geçmiş dönem ihalelerine dair bilgiler içeren belgelerin mevcut soruşturmayla bağlantılı olmadığı, bu nedenle ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlandığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Beyoğlu Belediyesi’nin eski ihaleleri için yeni soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in makam odasında yapılan aramalarda el konulan belgeler doğrultusunda, belediyenin eski ihalelerine ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güney’in odasında bulunan ve Beyoğlu Belediyesi’nin geçmiş dönem ihalelerine dair bilgiler içeren belgelerin mevcut soruşturmayla bağlantılı olmadığı, bu nedenle ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlandığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklanan İnan Güney’in makam odasında yapılan aramada emniyet mensuplarına teslim edilen ve Beyoğlu Belediyesince yapılan eski tarihli birtakım ihalelere ilişkin bilgiler ihtiva eden bilgi notu mahiyetindeki belgelere el konulmuş olup, evrakların muhteviyatlarının incelenmesi neticesinde anılan dosya kapsamı ile irtibatlı olmadığı anlaşıldığından, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlere başlanmıştır.”

Özgür Özel mitingde gündeme getirmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, söz konusu belgeleri gündeme getirmişti.

Özel, İnan Güney’in tutuklanmasına değinerek, “Eğer İnan Güney’i tutuklayanlar yolsuzluk arasalardı, İnan Başkan onlara bir dosya yapmıştı. Önceki yönetim cephe giydirme işini metrekaresi 550 liraya yaptırmış, İnan Başkan 72 liraya yaptırmış. AKP döneminde 6 aylık kurumsal iletişim için 11,5 milyon ödenmiş, İnan Başkan aynı hizmeti 1,5 milyon liraya yaptırmış” dedi.

Başsavcı Akın Gürlek’e seslenen Özel, şunları söyledi:
"İnan Güney, hediye paketi gibi kendinden önceki AKP’li belediyenin belgelerini polise verdi. Poliste var, savcılıkta var. Eğer hukuk insanıyım diyorsan, yolsuzluğun peşindeyim diyorsan, AKP’li belediyelere git de görelim. Buradan açık çağrımdır: Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediyelere de bak.”

(EMK)

 

