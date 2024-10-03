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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 11:53
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 12:00
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Beyoğlu Belediyesi’nden yeni destek: "Yaşasın Sahneler"

İlk oyun 5 Ekim Cumartesi günü Ara Sahne’de tiyatro severlerle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaşasın Sahneler" etkinliğini tanıtıyor. Etkinlik kapsamında ücretsiz tiyatro oyunları izleyiciyle buluşturuluyor ve kontenjanla sınırlı olduğu belirtiliyor. Görselin sol tarafında, "Yaşasın Sahneler" ve "Beyoğlu Hepimizin" sloganları yer almakta. Ayrıca Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ismi de logoyla birlikte belirtilmiş.
Görsel: Kumbaracı50'nin sayfasından.

Beyoğlu Belediyesi’nin sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "Yaşasın Sahneler" tiyatro gösterimleri başlıyor. İlk oyun 5 Ekim Cumartesi günü Ara Sahne’de tiyatro severlerle buluşacak.

Ücretsiz

"Yaşasın Sahneler" projesi kapsamında sahnelenecek tüm tiyatro oyunları, katılım sınırlı olmak kaydıyla ücretsiz olarak izlenebilecek.

Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Beyoğlu Belediyesi’nin duyurularını takip ederek rezervasyon yaptırabilecek.

Sanatseverler, bu eşsiz fırsatla hem yeni yapımları keşfedecek hem de kültür-sanat dünyasının zenginliğini daha yakından deneyimleme imkanı bulacak.

Bu önemli adımla Beyoğlu Belediyesi, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını destekleyerek sanat dünyasına büyük bir katkı daha sunuyor.

Ekim oyunları

Proje kapsamında Ekim ayında sahnelenecek tiyatro oyunları açıklandı. İlk Tiyatro oyunu Ophelia-Hamlet Complex 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Ara Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

Muamma oyunu 13 Ekim Pazar günü Kumbaracı50 sahnede, Şahları da Vururlar oyunu 20 Ekim Pazar günü Ses Tiyatrosu’nda, Bulaşıkçılar oyunu ise 31 Ekim Perşembe günü Tatavla Sahne’de oynanacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro kumbaracı50 Muamma Yaşasın Sahneler beyoğlu belediyesi
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