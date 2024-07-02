Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Sivas Katliamı’ sergisi: Hafıza

Gülsün Karababa, 1971 yılında Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Çamşıhı yöresinde doğdu. “Ev hanımı” Sultan Karababa ile halk ozanı Mehmet Ali Karababa’nın dördüncü çocuğuydu.

Gülsün, saz, söz ve âşıklık geleneği içinde büyüdü. Babası Divriği Demir Çelik Madenleri’nde çalışıyordu. İlkokul ve lise eğitimini Cürek yerleşkesinde tamamladıktan sonra ailesiyle Ankara’ya taşındı.

Halk ozanı bir babanın kızı olarak bağlama çalmak ve türkü söylemek dışında, felsefe ve edebiyata da ilgi duyuyordu. En büyük tutkusu ise resim yapmaktı. Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nü kazanarak resim öğretmeni olmayı hedefliyordu.

1990’larda Ankara Divriği Kültür Derneği’ne katıldı ve toplumsal cinsiyet sorunlarına duyarlılık gösterdi. 8 Mart 1993 Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde aktif rol aldı ve dergilerde yazılar yazdı.

1993’te Sivas’ta düzenlenen 4. Geleneksel Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katıldı. 2 Temmuz’da Madımak Oteli’ne sığındı; ancak otel saldırganlar tarafından kuşatılarak ateşe verildi. 22 yaşında hayatını kaybetti ve 6 Temmuz’da Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Gülsün Karababa, 2 Temmuz 1993’te öldürülen 33 aydın ve sanatçıdan sadece biri.

Fotoğraf: Gülsün Karababa'nın (ortada) aile albümünden bir fotoğraf, Kaynak: Madımak Katliamı Hafıza Merkezi

“Bir yüzleşme”

Sivas Katliamı'nın 31. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Hafıza” sergisi, Madımak Katliamı Hafıza Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle, belediyenin İstiklâl Caddesi üzerindeki sanat galerisinde açıldı.

Sena Şat tarafından hazırlanan illüstrasyonlar ve biyografilerden oluşan iki katlı sergide, Eylem Şen’in yönetmenliğini yaptığı “Unutulmayan” Madımak Sanal Müze Belgeseli de gösteriliyor.

Beyoğlu Belediyesi Başkanı İnan Güney, sergiyle ilgili şöyle diyor: “Toplumsal hafızamıza bir yara olarak kazınan Madımak Oteli’nde gerçekleşen katliamın yıldönümünde, kaybettiğimiz canları anmak ve acıları paylaşmak; yaşanmış insanlık suçuyla bir yüzleşmedir. Bu yüzleşme, benzer acıların tekrar yaşanmaması ve toplumsal barışın sağlanması için önemli bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle, unutmadık ve unutmayacağız.”

Sergi, bugün saat 20.00'a kadar ziyaret edilebilir.

2 Temmuz 1993

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında bir araya gelen yazar, sanatçı ve aydınlara yönelik bir saldırıda, 33'ü aydın, ikisi otel görevlisi ve ikisi saldırgan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybetti.

Şenliğin ilk günü, bazı gazetelerde “Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor” manşeti atıldı ve “Müslüman Kamuoyuna” başlıklı tehditkâr bildiriler dağıtıldı.

Gergin bir ortamda başlayan şenliğin ilk günü sorunsuz geçti. İkinci gün, cuma namazından çıkan cemaat ve onları yönlendiren odaklar “Vali istifa” ve “Sivas, Aziz'e mezar olacak” sloganlarıyla yürüyüşe geçti.

Eylemcilerin ilk hedefi Vali iken, son hedefleri Madımak Oteli oldu. Aziz Nesin'in orada olduğu haberini alarak oteli saran grup, akşama doğru giderek kalabalıklaştı. Otelde, daha güvenli olacağını düşünerek oraya sığınan çocuklar, gençler, sanatçılar ve yazarlar bulunuyordu. Saldırganlar önce oteli taşlayıp camlarını kırdı. Akşam 20.00 sularında ise “Allahım bu senin ateşin”, “Cehennem ateşi bu” nidaları eşliğinde oteli ateşe verdiler. (TY)