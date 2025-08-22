ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 17:11
1 dk Okuma

Beyoğlu Belediye Başkanvekilliği'ne CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi

Seçimin dördüncü turunda CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu 16 oy alırken, AKP'li aday Süleyman Baba 14 oy aldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyoğlu Belediye Başkanvekilliği'ne CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi
*İnan Güney (solda) ve Sefer Karaahmetoğlu (sağda). [Fotoğraf: seferkaraahmetoglu/Instagram]

İstanbul Valiliği’nin duyurusunun ardından bugün toplanan Beyoğlu Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı İnan Güney’in yerine başkanvekili seçimi yapıldı.  Oylama sonucunda CHP’nin adayı Sefer Karaahmetoğlu başkanvekili oldu.

Üç tur üzerinden yapılan seçimde oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

  • 1. Tur: Sefer Karaahmetoğlu 17, AK Parti adayı Süleyman Baba 13
  • 2. Tur: Karaahmetoğlu 17, Baba 13
  • 3. Tur: Karaahmetoğlu 16, Baba 14

Böylece seçim yarışını CHP’nin adayı Karaahmetoğlu kazandı.

Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden meclise giren Karaahmetoğlu, parti içinde aktif bir sorumluluk üstleniyor. Hukuk alanındaki mesleki geçmişiyle tanınan Karaahmetoğlu, aynı zamanda yerel siyasette uzun süredir etkin rol oynuyor.

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025

Görevden uzaklaştırma ve soruşturma

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamalarıyla 19 Ağustos’ta tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Güney’i Anayasa’nın 127. ve Belediye Kanunu’nun 47. maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırmıştı.

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Güney’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

(EMK)

CHP İnan Güney Sefer Karaahmetoğlu
