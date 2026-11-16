Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Karaahmetoğlu, bugün (16 Kasım) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak parti içindeki tartışmaları ve ayrışmaları gösterdi.
Kıymetli komşularım, Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiğim günden bu yana, hemşehrilerimizin güvenine layık olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Belediye Başkan Vekilliği görevini üstlenirken de önceliğim, Beyoğlu’na hizmet etmek ve vatandaşlarımızın beklentilerine karşılık vermek oldu. Bir hukukçu olarak kamu görevinin beraberinde getirdiği sorumluluğun farkındayım. Bu sorumluluk; vatandaşın hakkını korumayı, kamu yararını gözetmeyi ve gerektiğinde bazı kararlar alabilmeyi gerektiriyor. Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu’na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu’nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Birlikte emek verdiğimiz, Beyoğlu için samimiyetle çalışan bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların da aynı duygulara sahip olduğunu biliyor ve inanıyorum. Paylaştığımız emeğe ve kurduğumuz insani bağlara saygıyı koruyorum. Bundan sonraki çalışmalarımda da rehberim hukuk, kamu yararı ve Beyoğlu’nun ihtiyaçları olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum. Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili— Sefer Karaahmetoglu (@karaahmet_sefer) November 16, 2026
CHP içindeki gelişmelerin yerel yönetim çalışmalarını olumsuz etkilediğini savunan Karaahmetoğlu, mevcut parti yapısı içerisinde görevini sürdürebileceğine ilişkin inancını kaybettiğini belirtti.
“Tartışmaların bedelini Beyoğlulular ödememeli”
Karaahmetoğlu, açıklamasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliğine seçildiği günden bu yana kamu yararını gözetmeye çalıştığını ifade etti.
Belediye başkanvekilliği görevini üstlenirken önceliğinin Beyoğlu'na hizmet etmek olduğunu belirten Karaahmetoğlu, parti içindeki tartışmaların belediyenin çalışmalarına da yansıdığını savundu.
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Karaahmetoğlu, parti içindeki ayrışmalar nedeniyle hizmet üretmek yerine siyasi tartışmalara zaman harcandığını belirterek Beyoğluluların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi gerektiğini söyledi.
İstifa kararını açıklarken şu ifadeleri kullandı:
“Mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybettim.”
AKP'ye geçeceği iddia edilmişti
Karaahmetoğlu'nun istifasından iki gün önce, 14 Kasım'da, belediye başkanvekilliği görevinden ayrıldığı ve kendisine üç gündür ulaşılamadığı yönünde haberler yayımlanmıştı.
Bazı haberlerde Karaahmetoğlu'nun AKP'ye katılacağı da öne sürülmüştü.
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Ne olmuştu?
CHP'nin adayı İnan Güney, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçilmişti.
Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 19 Ağustos 2025'te tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Güney'i görevden uzaklaştırdı. Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Meclisi, 22 Ağustos 2025'te yeni belediye başkanvekilini belirlemek üzere toplandı.
CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu ile AKP'nin adayı Süleyman Baba'nın yarıştığı seçimde Karaahmetoğlu, son turda 16 oy alarak belediye başkanvekili seçildi. Süleyman Baba ise 14 oy aldı.
Karaahmetoğlu, yaklaşık 15 aydır sürdürdüğü belediye başkanvekilliği görevi sırasında CHP üyeliğinden istifa etmiş oldu.
(FY)