Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 42 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. 44 kişi hakkında gözaltı kararı var.

Güney’in yanı sıra Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve Medya A.Ş’de görevli bazı kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumunu zarara uğratma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" gibi suçlamalar yöneltilen Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde çok sayıda dolandırıcılık eyleminin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu bağlantılar çerçevesinde 35 kişi, sosyal medya yapılanması kapsamında ise 9 kişi olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İki ayrı soruturma olduğu öğrenildi.

Gözaltı kararı olan isimler: 1.İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı 2.Yiğit Oğuz Duman - İBB İnsan Kaynakları Daire Başkanı 3.Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı’nın Kardeşi 4.Seyhan Özcan - İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü 5.Sabriye Akkaya - İnan Güney’in Ablası 6. İsmail Akkaya - İnan Güney’in Eniştesi 7. Deniz Göleli - İnan Güney’in Şoförü 8. Veysel Eren Güven - İnan Güney’in Koruması 9.Recep Cebeci - İmamoğlu’nun Şoförü 10.Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü 11.Hasan Yalaz, 12.Bora Aramacı, 13.Aysun Vural, 14.Esma Bayrak, 15.Güngör Bozkurt, 16.Hasan Erkan Kabakçı, 17.Asraf Engin Güner, 18.Mehmet Kaya, 19.Ersan Şık, 20.İbrahim Can Yaman 21.Yunus Göçer, 22.Nurul Taha Yüksel, 23.Alper Yıldırım, 24.Duygu Fikirli, 25.Şükrü Fındık, 26.Burak Karakuş, 27.Alican Ayvataş, 28.Mustafa Sezer Yerli, 29.Erdal Akbay, 30.Mehmet Akif Bulut, 31.Çiğdem Nasuhbeyoğlu, 32.Ümit Karakaya, 33.Mahir Gün, 34.Ferda Yıldız Selbasan, 35.Yusuf Yüce, 36.Kazım Eren Sönmez, 37.Ahmet Bozkurt, 38.Tarık Bora, 39.Mesut Taşkın, 40.Tuğba Koçak, 41.Hare Dinçer, 42.Mehmet Türkoğlu, 43.Utku Doğruyol, 44.Zekai Kırat.

CHP: Boyun eğmeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonu “siyasi” olarak nitelendirdi. Bulut, paylaşımında şunları söyledi:

“İBB’ye yönelik 9. dalga operasyon kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişiye yönelik gözaltı kararı, iktidarın yargı sopasıyla algı yaratma çabasının son perdesidir. Amaç muhalefeti susturmak, halkın iradesini gasp etmektir. Bu bir hukuk değil; talimatla yürütülen siyasi bir operasyondur. Boyun eğmeyeceğiz.”

“Türkiye teslim olmayacak”

CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik de X’te şu paylaşımı yaptı:

“Azınlık iktidarı, zalimliğe devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney, İBB ve Beyoğlu Belediyesi danışmanları ve bürokratları gözaltına alındı. Şafak operasyonları ile ülkemizin huzurunu kaçıran, halkın iradesini tanımayan bir pervasızlık var. Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'in dürüstlüğüne ve çalışkanlığına bütün Beyoğlu halkı şahittir. Bu operasyonların siyasi olduğunu tüm Türkiye görüyor. Tehdit ve şantaj ile kazanamayacağı belediyelere çöken, tutuklu insanlardan özgürlüğü için fidye isteyen karanlık akla teslim olmayacağız. Türkiye teslim olmayacak.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de şöyle tepki gösterdi:

"Dün Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından İBB Borsası ifşa edilince bu sabah, şafak operasyonuyla bu sefer Beyoğlu Belediye başkanımız İnan Güney’in de aralarında olduğu 44 kişi gözaltına alındı. Hiçbir şey bulamıyorlar, iddianame yazamıyorlar. Adalet Bakanı haklı. Türkiye’de mahkemeler bağımsız. Fakat yargıdan bağımsız."

