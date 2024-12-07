Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

AA'nın haberine göre; doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen panlamanın ardından sokakta elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binadan yaralı çıkarılan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın eksi birinci katındaki kapıcı dairesindeki kişiye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Valilikten açıklama: Doğalgazdan kaynaklı

İstanbul Valiliği Beylikdüzü'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada "07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

(RT)