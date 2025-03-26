Beylikdüzü Belediye Başkanvekilliğine CHP'li Çebi seçildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, 23 Mart’ta “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının üzerine meclis üyeleri yeni başkanvekilini seçti.

24’ü CHP’den, 10’u AKP’den, 2’si MHP’den, 1’i de bağımsız toplam 35 üyenin oy kullandığı seçimde CHP Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi, 24 oy alarak Beylikdüzü Belediye Başkanvekili seçildi.

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın aralarında olduğu 100'e yakın kişi 19 Mart günü sabah saatlerine evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.

Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.

İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.

Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.

İlk soruşturma kapsamında; Murat Ongun, (İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan, (İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi), Tuncay Yılmaz, (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar, (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı Başkanı), Murat Abbas, (Kültür İstanbul Genel Müdürü), Mustafa İlbak (İlbak Holding ortağı), Murat İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı) dahil olmak üzere 90'ın üstünde kişi gözaltına alındı.

İkinci soruşturma kent uzlaşısı

Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.

Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.

İkinci soruşturmada, Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı), Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Başkanı) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Spectrum House Koordinatörü Azad Barış ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İmamoğlu ve beraberindekiler, dört günlük gözaltı süresinin ardından 22 Mart Cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İmamoğlu, Murat Çalık, Buğra Gökçe ve Murat Ongun'un aralarında bulunduğu 48 kişi "yolsuzluk" soruşturması dosyasında dün (23 Mart) sabah tutuklandı. Hakimlik, 44 kişi için de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

'Kent uzlaşısı'na dayandırılan "terör" soruşturmasında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi hakimlikçe reddedildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, "kent uzlaşısı" dosyasından tutuklandı.