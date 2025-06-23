Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve tutukluluk sürecinde ciddi kilo kaybı yaşayan Çalık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin boyun lenflerinde daha önce yaşadığı rahatsızlığın nüksettiğini belirtti. Koçan, doktor kontrolünün henüz gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Çalık, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde Silivri’den İzmir Buca Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kanser tedavisi görmüştü

Çalık, geçmişte akut lösemi ve lenfoma tedavisi görmüştü. Avukatları geçen hafta (18 Haziran) Çalık’ın cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Çalık'ın avukatları, "Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören, bu hastalıkları sebebiyle vatani görevini dahi yapamayacağı yönünde terhis belgesi verilen ve son dönemde 15 kilo kaybeden müvekkilin cezaevi koşullarında hayati riski artmıştır. Cezaevi koşulları sağlık durumu açısından uygun değildir ve geri döndürülemez sonuçlar doğurmadan önce tedbir alınması gerekmektedir" demişti.

Çalık, tetkikler ve tedavi için yine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılmıştı.

LÖSEV'in kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer de, Çalık'ın acilen cezaevinden çıkarılması gerektiğini belirtmişti. Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan Üstün Ezer, yaptığı açıklamada, "Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. 1 saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak lösemi - lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Başvurusunu değerlendireceğiz" açıklamasını yapmıştı.

(HA)