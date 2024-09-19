Beykoz’da bulunan el bombalarıyla ilgili 8 kişi tutuklandı

İstanbul, Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Suçlama: Tehlikeli maddelerin bulundurulması

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Yol kenarında 2 el bombası bulunmuştu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürütmüştü.

Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına almış, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araca el konmuştu.

(AS)