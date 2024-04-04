Beykoz'da yeniden sayım kararı kaldırıldı: Mazbata CHP'li Köseler'in

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Beykoz'daki yeniden sayım kararını kaldırdı.

Kararla birlikte mazbata Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler’e verilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YSK'ye yaptıkları itirazların kabul edildiğini belirtti ve "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin @Beykoz_Bld Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" dedi.

Beykoz'da kutlama çağrısı

Köseler ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herhahalde bugün başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine yaptığı çağrı duyuldu. Yeniden sayım olmayacak. Mazbata alacağız. Bütün Beykoz'a kutlama çağrısı yapıyorum.”

Köseler ayrıca, "Beykoz'da bilgisayarların alıp götürüldüğü duyumları alıyoruz süreç içinde değerlendireceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

CHP adayı Alaattin Köseler’in 68 bin 453 (45,87) oyla kazandığı seçime, 67 bin 20 (44,91) oy alan AKP adayı Murat Aydın itiraz etti.

Aydın'ın 'oyların yeniden sayılması' talebini inceleyen Beykoz İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu reddetti.

Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak sayımın yeniden yapılmasına karar verdi.

AKP’nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulu'nun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.

YSK de bugün yaptığı incelemede, İl Seçim Kurulu'nun sayımın yenilenmesi kararını kaldırdı. Mazbatanın CHP adayına verilmesine karar verdi.

(RT)