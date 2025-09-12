ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2025 17:11
2 dk Okuma

“Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılacak”

CNN Türk’e göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’den istifa eden Gürzel ve belediye meclis üyelerine AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında rozet takacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

“Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılacak”
*Erdoğan, AKP MKYK toplantısında, 11 Eylül 2025. (Fotoğraf: TCCB)

CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye katılacağı bildirildi.

CNN Türk’ün haberine göre, bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin dün (11 Eylül) gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında açıkladı.

Habere göre toplantıda, CHP’den istifa eden Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AKP rozeti takan Erdoğan, Özlem Vural Gürzel’in de AKP’ye katılacağını duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti
10 Eylül 2025

CNN Türk ayrıca, Erdoğan’ın yarın (13 Eylül) AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine AKP rozeti takmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, 10 Eylül’de CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin partilerine katıldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi.

Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Özlem Vural Gürzel, istifa açıklamasında, tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve CHP Meclis Grubu’ndaki bazı kişilerin “kişisel hırslarını yerine getirmediği için” hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını öne sürdü. Parti yöneticilerinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Gürzel, AKP ve MHP’li meclis üyeleri ile Beykoz halkından destek gördüğünü vurguladı.

*Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (Fotoğraf: Beykoz Belediyesi/Facebook)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Beykoz Belediyesi Özlem Vural Gürzel AKP chp'li belediyeler
ilgili haberler
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti
10 Eylül 2025
/haber/beykoz-belediye-baskanvekili-ozlem-vural-gurzel-chpden-istifa-etti-311350
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine girecek
6 Eylül 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-yeniden-cezaevine-girecek-311231
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
8 Mayıs 2025
/haber/chp-li-kac-belediye-baskani-tutuklandi-307253
BEYKOZ'A CHP'Lİ BAŞKAN VEKİLİ
Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek
11 Mart 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ni-chp-li-ozlem-vural-gurzel-yonetecek-305305
