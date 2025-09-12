“Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılacak”

CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye katılacağı bildirildi.

CNN Türk’ün haberine göre, bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin dün (11 Eylül) gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında açıkladı.

Habere göre toplantıda, CHP’den istifa eden Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AKP rozeti takan Erdoğan, Özlem Vural Gürzel’in de AKP’ye katılacağını duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel CHP’den istifa etti

CNN Türk ayrıca, Erdoğan’ın yarın (13 Eylül) AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclisi üyelerine AKP rozeti takmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, 10 Eylül’de CHP’den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’nin partilerine katıldığını açıkladı.

Ne olmuştu? Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ‘suç örgütüne üye olmak’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla 3 Mart 2025’te tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, 4 Mart’ta Köseler’i görevden uzaklaştırdı. Belediye Başkanvekilliği’ne 10 Mart’ta CHP’li Meclis Üyesi Özlem Vural Gürzel seçildi. Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 9 Eylül’de CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Özlem Vural Gürzel, istifa açıklamasında, tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve CHP Meclis Grubu’ndaki bazı kişilerin “kişisel hırslarını yerine getirmediği için” hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz kaldığını öne sürdü. Parti yöneticilerinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Gürzel, AKP ve MHP’li meclis üyeleri ile Beykoz halkından destek gördüğünü vurguladı. *Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (Fotoğraf: Beykoz Belediyesi/Facebook)

(VC)