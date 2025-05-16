Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in 67 yıla kadar hapsi istendi

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, 'Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar' suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

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Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı iddia edilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedildi.

Fezlekede, "bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu" iddiasına yer verildi.

26 kişiye ceza talebi

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği öne sürülen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifadesi yer aldı.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'yolsuzluk örgütünün kurucusu', Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise 'yönetici' olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 kişinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

İstenen cezalar

Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Ne olmuştu? Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 kişi hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Köseler ile 20 kişi, 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü. Soruşturulan kişi sayısı 26'ya yükselmişti. Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin ise 4 Mart'ta tutuklanması kararlaştırıldı.

(AB)