Beykoz Belediye Başkanı Köseler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 27 Şubat'ta "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 kişi Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkacaklar.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar şöyle

Ocak 2025: Özel Kalem Müdürü Hakkında Rüşvet Soruşturması

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G. hakkında sosyal medyada çıkan rüşvet iddiaları üzerine resen soruşturma başlatmıştır.

Aralık 2024: Sigortasız İşçi Çalıştırma İddiaları

Aralık 2024'te, Beykoz Belediyesi'nde yaklaşık 20 personelin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatılan inceleme sırasında, belediye yetkilileri bu personelin "gönüllü" olarak çalıştığını savunmuştur.

Kasım 2024: Usulsüz Harcama İddiaları

Kasım 2024'te, Beykoz Belediyesi'nin yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlediği üç konser organizasyonu ve Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecinde usulsüz harcamalar yapıldığı iddiaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Şubat 2022: Usulsüzlük İddiaları ve Soruşturma İzni

Şubat 2022'de, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın hakkında reklam ve ilan gelirlerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Valiliği ön inceleme izni verilmesine gerek olmadığı yönünde rapor hazırlamış, İçişleri Bakanlığı da iddiaları işleme koymadı.

Kasım 2021: Kamu Zararı İddiaları

Kasım 2021'de, CHP'li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi'nde bazı reklam ve ilan gelirlerinin tahsil edilmemesi nedeniyle yaklaşık 30 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu tespit etmiş ve bu konuda suç duyurusunda bulundu. Ancak, İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirilmesi talebini reddetti.