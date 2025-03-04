Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 'geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını' açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul İli Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin KÖSELER'in, "İhaleye Fesat Karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 04.03.2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin KÖSELER Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 4 kişi hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında ise "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

Bunun üzerine Köseler ile 20 kişi 27 Şubat gece 04.00’te gözaltına alınmıştı. Polis aynı zamanda Beykoz Belediye binasını basmış ve evraklara el koymuştu.

Dört gün gözaltında tutulan Köseler ve beraberindeki 20 kişi dün Beykoz Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadesinin ardından Köseler ve 18 kişi tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılık diğer isimler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını talep etmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, Köseler'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanmasına 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar vermişti.

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Belediyeyi AKP'den almıştı

Köseler, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde, AKP yönetimindeki Beykoz Belediyesi'ni 68 bin 453 (45,87) oyla kazanmıştı. 67 bin 20 (44,91) oy alan AKP adayı Murat Aydın ise karara itiraz etmişti.

Aydın'ın 'oyların yeniden sayılması' talebini inceleyen Beykoz İlçe Seçim Kurulu, başvuruyu reddetmişti. Ancak İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurulu’nun kararını kaldırarak sayımın yeniden yapılmasına karar vermişti.

YSK ise yaptığı incelemede, İl Seçim Kurulu'nun sayımın yenilenmesi kararını kaldırarak, mazbatanın Köseler'e verilmesine karar vermişti.

(RT)