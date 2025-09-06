Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine girecek

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine savcılık itiraz etti. Köseler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti ve tutuklanmalarını talep etti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 kişi hakkında tahliye kararı

Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

Tutuklama kararı

17. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talebini reddetti. Ancak üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Köseler'in yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Polisler Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden aldı.

Ne olmuştu? Beykoz Belediyesi davasında görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 26 kişinin yargılandığı davada ara karar verilmişti.

