HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 00:06
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 00:52
2 dk Okuma

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 kişi hakkında tahliye kararı

Mahkeme, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Beykoz Belediyesi’nde aralarında tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 26 kişi 183 gün sonra ilk kez Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Sanıklar bugün ilk duruşmanın 3'üncü gününde hâkim karşısına çıktı. Duruşma salonunda Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

Savcıdan tutuklama talebi

Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti.

İlk duruşmada tahliye kararı

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu  13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Alaattin Köseler tahliye Beykoz Belediyesi
