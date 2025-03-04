Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı

Beykoz Sulh Ceza Hakimliği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 5 kişi ise serbest bırakıldı.

"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasından gözaltı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi de beş gün önce gözaltına alınmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Öğle saatlerinde Savcılıkta ifadeleri alınan Köseler ve 18 kişi daha tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık diğer isimler hakkında ise adli kontrol uygulanmasını istedi.

İhaleye fesat karıştırma suçlamalarından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

(AEK)