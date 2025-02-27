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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2025 07:36
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2025 09:29
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, "Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!" dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Fotoğraf: X

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyon kapsamında Köseler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul Başsavcılığının hazırladığı ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen dosyada, Köseler’in adı geçen suçlamalar nedeniyle ifadesinin alınacağı öğrenildi. Gözaltı işlemi sırasında polis ve çevik kuvvet ekipleri, belediye binası önünde güvenlik önlemleri aldı.

Ayrıca, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan habere göre, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

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CHP’den tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltı kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Köseler’in gece saat 04.00’te evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığını belirten Çelik, şöyle dedi:  

"Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan 'zaman ayarlı' operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!" 

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Taştan: Örgütümüzü Belediye Meydanı'na çağırıyorum

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Taştan, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in yanında, atılan her hukuksuz adımın karşısındayız. Tüm örgütümüzü Başkanımıza sahip çıkmak için Belediye Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler CHP'li belediyelere operasyon
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