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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 11:59
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 15:31
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Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Fidan Gül, bu sabah adliyeye sevk edilerek "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Aynı dosyada, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 12 kişinin tutuklu olarak yargılandığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklandı. 

Gül’ün, daha önce görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Evinde ve makam odasında arama yapıldı

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan Gül’ün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evinde ve Beykoz Belediyesi’ndeki makam odasında arama yapıldı. Soruşturma, elde edilen yeni deliller doğrultusunda genişletildi.

Aynı dosyada 12 kişi tutuklu

Fidan Gül, bu sabah adliyeye sevk edilerek "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Aynı dosyada, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 12 kişinin tutuklu olarak yargılandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yine aynı soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılmış ve tutuklanmıştı. Soruşturma, belediyedeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Gül hakkındaki tutuklama kararının Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün içerisinde verilmesi bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Beykoz Belediyesi Fidan Gül
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