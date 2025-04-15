ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 08:59
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 09:02
2 dk Okuma

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan Gül’ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yaptı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada, Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal alımı ihalelerine usulsüzlük karıştırıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Fidan Gül hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül’ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.

Fidan Gül’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi'nde kreş müdürü olarak görev yaparken, 2024 yılı Haziran ayında Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı.

Gül hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesi’nde süren bir yargılamanın bulunduğunun ortaya çıkması, bu atamanın Beykoz kamuoyunda tepkiyle karşılanmasına neden olmuştu. Buna karşın, Fidan Gül’ün Ekim 2024 itibarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek
BEYKOZ'A CHP'Lİ BAŞKAN VEKİLİ
Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek
11 Mart 2025
Beykoz Belediyesi'ne “Konser” soruşturması: Eski Kültür Müdürü gözaltında
Beykoz Belediyesi'ne “Konser” soruşturması: Eski Kültür Müdürü gözaltında
25 Şubat 2025
Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar
Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar
27 Şubat 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler Fidan Gül CHP belediyeleri
ilgili haberler
BEYKOZ'A CHP'Lİ BAŞKAN VEKİLİ
Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek
11 Mart 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ni-chp-li-ozlem-vural-gurzel-yonetecek-305305
Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
4 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-305106
CHP'YE YÖNELİK YENİ TUTUKLAMA
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı
4 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-ve-12-gorevli-tutuklandi-305080
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi
3 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-koseler-tutuklama-talebi-ile-mahkemeye-sevk-edildi-305044
Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar
27 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ne-yonelik-gecmisteki-sorusturmalar-304937
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
27 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-gozaltina-alindi-304932
Beykoz Belediyesi'ne “Konser” soruşturması: Eski Kültür Müdürü gözaltında
25 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ne-konser-sorusturmasi-eski-kultur-muduru-gozaltinda-304861
CHP'li Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: İhale dosyaları teslim edildi
18 Şubat 2025
/haber/chp-li-beykoz-belediyesi-ne-sorusturma-ihale-dosyalari-teslim-edildi-304638
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BEYKOZ'A CHP'Lİ BAŞKAN VEKİLİ
Beykoz Belediyesi'ni CHP'li Özlem Vural Gürzel yönetecek
11 Mart 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ni-chp-li-ozlem-vural-gurzel-yonetecek-305305
Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
4 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi-305106
CHP'YE YÖNELİK YENİ TUTUKLAMA
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 görevli tutuklandı
4 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-ve-12-gorevli-tutuklandi-305080
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi
3 Mart 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-koseler-tutuklama-talebi-ile-mahkemeye-sevk-edildi-305044
Beykoz Belediyesi'ne yönelik geçmişteki soruşturmalar
27 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ne-yonelik-gecmisteki-sorusturmalar-304937
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
27 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-gozaltina-alindi-304932
Beykoz Belediyesi'ne “Konser” soruşturması: Eski Kültür Müdürü gözaltında
25 Şubat 2025
/haber/beykoz-belediyesi-ne-konser-sorusturmasi-eski-kultur-muduru-gozaltinda-304861
CHP'li Beykoz Belediyesi'ne soruşturma: İhale dosyaları teslim edildi
18 Şubat 2025
/haber/chp-li-beykoz-belediyesi-ne-sorusturma-ihale-dosyalari-teslim-edildi-304638
Sayfa Başına Git