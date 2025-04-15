Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada, Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı mal alımı ihalelerine usulsüzlük karıştırıldığı iddia ediliyor. Bu kapsamda Fidan Gül hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül’ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapıldı.

Fidan Gül’ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ayrı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi'nde kreş müdürü olarak görev yaparken, 2024 yılı Haziran ayında Beykoz Belediyesi’nde Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı.

Gül hakkında, ihaleye fesat karıştırma suçundan Büyükçekmece Adliyesi’nde süren bir yargılamanın bulunduğunun ortaya çıkması, bu atamanın Beykoz kamuoyunda tepkiyle karşılanmasına neden olmuştu. Buna karşın, Fidan Gül’ün Ekim 2024 itibarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği belirtildi.

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(EMK)