Beyin kanaması geçiren Canan Dağdeviren : Her şey çok güzel olacak

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de görev yapan bilim insanı Canan Dağdeviren, geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonrası iyileşme sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti. Dağdeviren, bilimin gücüne ve dayanışmaya vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak!” sözünü alıntıladı.

9 Haziran’da yaşadığı beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda 12 gün kalan Dağdeviren, yaşama tutunmasını adeta bir mucize olarak nitelendirdi. Tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve destek için minnettar olduğunu belirten bilim insanı, “Günü ağarttım, bol bol su içip, yürüdüm. Yorgunum ama heyecanım çok yüksek” dedi.

Dağdeviren'ın mesajı şöyle:

“Canım herkes, güzel dilekleriniz için minnettarım. Ayrım yapmaksızın hepinizi çok seviyorum ve bilimin olanca ateşiyle kucaklıyorum. Candan inanıyorum: Her şey çok güzel olacak!”

İmamoğlu: İlhamsınız

Beyin kanaması geçirip 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşme sürecine giren dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e, cezaevindeki Ekrem İmamoğlu’ndan destek ve moral mesajı geldi.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MIT’de görev yapan Canan Dağdeviren’in sosyal medya üzerinden yaptığı umut dolu paylaşımına atıfla, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajında duygularını şöyle ifade etti:

“Sevgili Canan Dağdeviren hocam, beyin kanaması geçirdiğini, günlerce süren yoğun bakımın ardından zorlu günleri atlattığını öğrendim. Tamamen sağlığına kavuşman dileğimle Silivri Cezaevi'nden sevgilerimi iletiyorum. Umarım hızlıca bilimsel çalışmalarına dönersin. Türkiye'de birçok gencin ilham kaynağısın. Yolun uzun, heyecanın yüksek, gençliğin var!”

Canan Dağdeviren hakkında Fizik mühendisi. Giyilebilir kalp pilinin mucidi. Forbes dergisinin '30 yaşından küçük 30 bilim insanı' listesine girdi.

5 yaşındayken babasının hediye ettiği Marie Curie ile ilgili bir kitap okumayla fiziğe karşı ilgisi oluştu. Büyüdüğünde de Marie Curie'nin eşi Pierre Curie'nin keşfi piezoelektrikten ilhamla aletler üretti. İlkokulu ve ortaokulu okuduktan sonra liseyi Kocaeli'e okurken 1999 depreminde okulu hasar gördüğü için, Adana Seyhan ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne misafir öğrenci olarak gönderildi. Ardından Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nden 2007 yılında mezun oldu. İstanbul'da Sabancı Üniversitesinde tam burslu olarak Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da bitirdi. 2009'da Fulbright bursu kazanarak (UIUC)'da ABD'de Illinois'te bir devlet üniversitesi olan University of Illinois at Urbana-Champaign'de Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Doktora süresince fizik, elektronik, kimya alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne yapıştırılabilir/giyilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. Türkiye'nin bilim dünyasındaki genç yeteneklerinden biridir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden ikisinde birden aynı anda proje yürütme ayrıcalığına sahip. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Koch Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Harvard Üniversitesi'nde ise genç akademi üyeliği var. Farklı disiplinleri buluşturan icatlarıyla daha 30 yaşına gelmeden medikal teknoloji alanında dünyada önemli bir isim olarak gösterilmeye başlandı.

Aile fertlerinin geçirdiği hastalıklardan esinlenerek kanser ve kalp hastalarının hayatını kolaylaştıracak buluşlar yaptı. 28 yaşında kalp yetmezliği sonucu hayata veda eden dedesinin ölümünü öğrendiğinde kendisi 28 yaşına gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmaya kendine söz verdi. Ve Piezoelektrik aletleri kullanarak kalbin üzerine yapıştırılabilen ve kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen giyilebilir bir kalp pili icat etti.

Tasarladığı aletlerin temelinde fizikçi Pierre Curie'nin keşfi piezoelektrikten yararlanmıştır. Önce giyilebilir kalp pili, ardından da cilt kanserini teşhis eden cihaz üretti. 12 makalesi, 2 patenti ve 25'in üstünde ulusal ve uluslararası ödülü bulunmaktadır

4 mayıs 1985 tarihinde İstanbul, Üsküdar'da Adanalı bir anne ve Sivaslı bir babanın ilk çocuğu olarak doğmuştur. Caner ve Emre adında iki erkek kardeşi var.

(EMK)