Beyazıt’ta üniversiteli öğrencilere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Beyazıt’ta üniversite öğrencilerinin düzenlediği protestoya polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, Ortadoğu’da süren savaş politikalarına ve özellikle Halep’in Şêx Meqsûd, Eşrefîye ve Benî Zeyd mahallelerinde yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

6 Ocak’ta başlayan ve sivilleri hedef alan saldırılarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını hatırlatan öğrenciler, mahallelerin su ve elektrik hatlarının kesilmesini, giriş-çıkışların kapatılmasını ve tanklarla kuşatılmasını “açık bir abluka ve kolektif cezalandırma” olarak değerlendirdi. Açıklamada, bu saldırıların yalnızca silahlı çatışmalarla sınırlı olmadığı, sivil yaşamın doğrudan hedef alındığı vurgulandı.

Öğrenciler, Şêx Meqsûd ve Eşrefîye mahallelerinin Kürtler, Araplar, Ermeniler ve farklı inançlardan toplulukların bir arada yaşadığı alanlar olduğuna dikkat çekerek, bu bölgelerin Rojava’da gelişen demokratik ve kadın özgürlükçü toplumsal modelin Halep’teki yansımaları olduğu için hedef alındığını ifade etti. Yapılan açıklamada, saldırıların halkların kendi kendini yönetme iradesine yönelik olduğu belirtildi.

Polis müdahalesi sırasında slogan atan ve basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler çember altına alındı. Müdahalenin ardından çok sayıda öğrenci ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin hangi gerekçeyle alındığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Gençlik örgütleri adına yapılan açıklamada, savaş politikalarının bedelinin gençliğe kesildiği vurgulanarak, üniversitelerde geleceksizliğe, işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm edilen gençlerin aynı zamanda sessiz kalmaya zorlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Gençlik bu sessizliğe mahkûm edilemez” denildi.

Öğrenciler, Halep’teki ablukanın derhal kaldırılması, sivillere yönelik saldırıların durdurulması ve halkların yaşam hakkının güvence altına alınması çağrısı yaptı. Gençlik örgütleri, üniversitelerden sokaklara uzanan mücadele hattında barışı, eşitliği ve özgür yaşamı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

(EMK)