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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 18:31
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Beyazıt’ta İÜ öğrencilerine polis müdahalesi

“Kapıyı ranta değil öğrenciye aç” diyerek Beyazıt Ana Kapı önünde eylem yapan İstanbul Üniversitesi öğrencileri çevik kuvvet polisleri tarafından darp edildi. Fenalaşan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü kararıyla Beyazıt Kampüsü’nün “duvarsız üniversite” adı altında ziyaretçilere açılması 20 Şubat’tan bu yana öğrenciler tarafından protesto ediliyor.

“Kapıyı ranta değil öğrenciye aç” diyen İÜ öğrencileri, kampüsün ticari amaçlarla ziyarete açıldığına, diğer yandan öğrencilere yönelik fakülteler arası geçiş yasağının sürdüğüne dikkat çekti.

Beyazıt Ana Kapı önünde yapılan eylemlerin ikinci gününde (21 Şubat), İÜ öğrencileri kampüs içerisinde forum düzenlemek istedi.

“Ferman kayyumun, üniversiteler bizimdir” pankartı açan öğrenciler, “Kayyumlar gidecek biz kalacağız”, “Üniversiteler ticarethane değildir”, “Müze değil okul” yazılı dövizler taşıdı.

İÜ’lü bir öğrenci, dün (20 Şubat) Rektörlük yetkilisiyle yaptıkları görüşmeye atıfla şunları söyledi:

“Bizim üniversitelerin halka açılmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ama bu dediklerinizin hepsi bir yalandır, safsatadır. Bizler, öğrencilerin söz-yetki-karar haklarının olmasını istiyoruz. ‘Buraları sermayeye açacak mısınız?’ diye sorduk, Rektörlük yetkilisi ‘Bu abinize güvenin, böyle bir şey yapılmayacak’ yanıtı aldık. Siyasi iktidarın ağzıyla konuşuyorlar çünkü rektörün [Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar] kendisi de bir kayyım. Rektörle konuştuğumuzda bize ‘Fakülteler arası geçiş yasağı yok’ dedi. Biz de o zaman kimliklerimizi gösterip bu okula girmek istiyoruz.”

Çok sayıda öğrenci yaralandı

Kimliklerini göstererek kampüse girmek isteyen öğrenciler, çevik kuvvet polisleri tarafından engellendi. Bunun üzerine öğrenciler polis barikatına yüklendi.

Polisin sert müdahalesi sonucunda çok sayıda öğrenci yaralandı. Biber gazlı müdahale sırasında fenalaşan bir öğrenci de hastaneye kaldırıldı.

Müdahalenin ardından öğrenciler Ana Kapı önünde oturma eylemi başlattı. Öğrenciler, kampüs içine alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

(AD)

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü iü öğrencileri
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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