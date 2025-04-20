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Yayın Tarihi: 20 Nisan 2025 10:05
 ~ Son Güncelleme: 20 Nisan 2025 10:18
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Beyazıt'ta öğrencilere abluka

İstanbul'da Beyazıt'da bir araya gelen öğrenciler kayyım uygulamalarına son verimesini, polisin şiddet uygulaması için emir veren İstanbul ve Ankara Valilerinin görevden uzaklaştırılmasını istedi. Gösterinin sona ermesinin ardından polis bazı gençleri gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beyazıt'ta öğrencilere abluka
Fotoğraf: sendika.org

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoların birinci ayında Beyazıt'ta toplanan öğrenciler Saraçhane'ye yürümek istedi. Yürüyüş yapmalarına izin verilmeyen gençler basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

Yürüyüş yapmalarına izin verilmeyen gençler gruplar halinde dağılmaya başladı. Dağılma sürerken polis bazı gençleri gözaltına aldı.  CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Beyazıt Tramvay Durağı'nda bazı öğrencilerin gözaltına alındığı anların görüntülerini paylaştı.

Yaklaşık 300 öğrenci, polis tarafından abluka altına alındı ve dağılmaları için anons yapıldı. Öğrenciler, "Hak, hukuk, adalet" sloganı atmayı sürdürürken, çevrede bulunan yurttaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

Gençler taleplerini şu şekilde sıraladı

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi tutsakların serbest bırakılması, haklarındaki davaların düşürülmesi.
  • Kayyum atanan belediyelerin seçilmiş başkanlarına iadesi.
  • Eylem hakkını engelleyen, işkence ve orantısız şiddet uygulayan polis memurları ile emirlerin başta İstanbul, Ankara Valileri olmak üzere görevden alınması.
  • Eyleme katıldıkları gerekçesi ile gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılması, haklarında soruşturma açılmayacağına dair güvence verilmesi.
  • Taksim, Saraçhane, ODTÜ, Kızılay, Çağlayan gibi alanlardaki polis ablukaların kaldırılması ve ifade özgürlüğündeki tüm baskıların son bulması.
  • YÖK'ün aldığı diploma kararlarının iptali, özgür ve özerk üniversite taleplerinin kabul edilmesi.
  • Lise öğrencilerine uygulanan baskının kaldırılması, sürgüne gönderilen öğretmenlerin eski görevlerine iade edilmesi.
  • Samandağ'daki vatandaşların arazilerinin geri verilmesi, yaşadıkları haksızlıklar konusunda soruşturmanın başlatılması.
  • HÜDA PAR'ın 18 Nisan tarihinde verdiği kanun teklifinin geri çekilmesi.
  • Rant ve talan için başlatılan Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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