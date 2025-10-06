ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 12:06
3 dk Okuma

'Beyaz toros' baskılı tişörtlerin satışı durduruldu

Online satış sitelerinde 'beyaz toros' baskılı tişörtlerin satışa sunulması tepki çekti. Siteler gelen tepkilerin ardından ürünü satıştan kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta koyu renkli bir tişört veya polo yaka bir üst görülüyor. Üzerinde beyaz renkle yapılmış bir tasarım var. Sağ üstte, stilize edilmiş bir kurt başı simgesi yer alıyor. Göğüs kısmında ise eski model bir Renault Toros otomobilin çizimi bulunuyor. Arabanın hemen yanında büyük ve küçük harflerin karışık biçimde yer aldığı bir yazı dikkat çekiyor: “On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?” Bu ifade, hem görsel olarak hem içerik olarak dikkat çekici biçimde tasarlanmış. Metin, Türkiye’nin 1990’lı yıllarındaki faili meçhul cinayetlerle özdeşleşmiş “beyaz Toros” kavramına gönderme yapıyor. Arabanın altındaki plaka da okunaklı biçimde çizilmiş. Arka plan siyah ya da koyu yeşil tonlarında; tüm baskı detayları beyaz renkte. (Görsel yapay zeka yardımıyla betimlenmiştir)
Fotoğraf: Sosyal Medya

1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi olan 'beyaz toros' baskılı tişörtler, online satış sitelerinde  satışa sunuldu. Üzerinde "On yedi bin kişi bir beyaz torosa nasıl sığar?" yazılı ürünler tartışmaya neden oldu.

Kullanıcılar ürün altına yaptıkları yorumlarla satışa onay veren online satış sitelerine tepki gösterdi.

*Kullanıcılar ürünün satışa sunulmasına tepki gösterdi
Beyaz toros, özellikle 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi olarak biliniyor. Binlerce kişi beyaz toros araçlarla kaçırılarak katledilmiş veya işkenceye maruz bırakılmıştı. Bu cinayetlerin büyük kısmı aydınlatılmadı ve sorumluları yargılanmadı.

"Soruşturma başlatılsın"

Tepkiler kısa sürede büyüdü. 'Beyaz toros'un toplumdaki hafızasına işaret eden Cumartesi Anneleri/İnsanları, "Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin ve devlet şiddetinin simgesidir" hatırlatması yaptı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada Cumartesi Anneleri/İnsanları, "İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçun simgesi ticaretin konusu yapılamaz, pazarlanamaz" dedi ve satıcı firma ile Trendyol hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

"Derhal satıştan kaldırılmalı"

Bir tepki de İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) geldi.İHD, Trendyol ve hepsiburada.com gibi online satış yapan sitelerde Ötüken Online adlı bir satıcı tarafından "Toros severlere özel" başlığı ile satışa sokulan tişörtlerin kaldırılması için çağrı yaptı.

"'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' zorla kaybetmelerin simgesidir"
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 937. HAFTA
"'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' zorla kaybetmelerin simgesidir"
11 Mart 2023

"Kayıpların hatırasına saygı, toplumsal barış ve adaletin şartıdır" denilen açıklamada 'beyaz toros'ların yalnızca bir araç olmadığına dikkat çekildi.

"Moda ve mizah konusu olamaz"

İHD açıklamasında şu çağrıyı yaptı:

"Bu tür ürünler, binlerce insanın acısını ticarileştirmekte, insanlık suçlarını meşrulaştırmakta ve toplumsal hafızayı tahrip etmektedir. 'Beyaz toros', gözaltında kaybetmelerin, faili meçhul cinayetlerin, devlet şiddetinin ve cezasızlığın simgesidir; modanın ya da mizahın konusu yapılamaz.

Bu simgeyi ticari bir ürün haline getirmek; yalnızca geçmişte yaşanan ağır insanlık suçlarını hafife almak değil, aynı zamanda bu suçları ve faillerini meşrulaştırmak anlamına gelmektedir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu’nun 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övme yasağı” ile de bağdaşmamaktadır.

Çağrı

Bu nedenle İnsan Hakları Derneği olarak:

  • Trendyol’u ve ilgili üretici firmayı bu ürünü derhal satıştan kaldırmaya,
  • Yakınlarını kaybeden ailelerden ve kamuoyundan açıkça özür dilemeye,
  • İnsan hakları ve etik değerlere aykırı içeriklerin satışına karşı etkin denetim mekanizmaları kurmaya çağırıyoruz."

Satış durduruldu

Konuya ilişkin satış sitelerinden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak siteye girldiğinde tartışmalara yol açan ürünlerin satışının durdurulduğu görüldü.

Suç duyurusunda bulunuldu

Diğer yandan Van Barosu, alışveriş platformu Trendyol ve ilgili firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro, söz konusu ürünlerin “suçu ve suçluyu övme”, “nefret ve ayrımcılık” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarını oluşturduğunu kaydetti.

Dilekçede, 'Beyaz Toros'un 1990’lı yıllarda Kürt illerinde yaşanan zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleştiğine dikkat çekildi. Sembolün 'Toros sevenlere' ifadesiyle ticarileştirilmesinin, geçmişte işlenen insanlık suçlarının övülmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Baro, söz konusu satışın yalnızca etik değil, aynı zamanda hukuki açıdan da ciddi ihlaller barındırdığını ifade ederek; "Toplum vicdanını yaralayan, mağdurları yeniden travmatize eden bu tür girişimlere karşı cezasızlık kültürü son bulmalıdır" çağrısı yaptı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
beyaz toros ihd cumartesi anneleri Trendyol
ilgili haberler
Bakırhan'dan 'sabotaj' uyarısı: Yargı 'Beyaz Toroslar'dan insin
22 Temmuz 2025
/haber/bakirhan-dan-sabotaj-uyarisi-yargi-beyaz-toroslar-dan-insin-309700
Beyaz Toros, 'Yeşil' kod
13 Mart 2023
/yazi/beyaz-toros-yesil-kod-275568
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI 937. HAFTA
"'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' zorla kaybetmelerin simgesidir"
11 Mart 2023
/haber/beyaz-toros-ve-yesil-zorla-kaybetmelerin-simgesidir-275535
Diyarbakır Barosu’ndan “Yeşil” ve "Beyaz Toros" tablosuna suç duyurusu
7 Mart 2023
/haber/diyarbakir-barosu-ndan-yesil-ve-beyaz-toros-tablosuna-suc-duyurusu-275320
"Yeşil" ve "Beyaz Toros" pankartlarına soruşturma
5 Mart 2023
/haber/yesil-ve-beyaz-toros-pankartlarina-sorusturma-275205
Amedspor'a saldırı | Bursaspor taraftarları "Beyaz Toros" pankartı açtı
5 Mart 2023
/haber/amedspor-a-saldiri-bursaspor-taraftarlari-beyaz-toros-pankarti-acti-275201
“Beyaz Toros Devri Bitti, Artık Beyaz Transit Var”
14 Ocak 2020
/haber/beyaz-toros-devri-bitti-artik-beyaz-transit-var-218575
CUMARTESİ ANNELERİ/İNSANLARI
“Beyaz Toros Zihniyeti Yargıda Aklandı”
7 Kasım 2015
/haber/beyaz-toros-zihniyeti-yargida-aklandi-169049
Beyaz Toros Gelirse…
21 Ekim 2015
/haber/beyaz-toros-gelirse-168526
SERHAT KORKMAZ YAZDI
Beyaz Toros: Kaybedilmenin Simgesi
21 Aralık 2013
/yazi/beyaz-toros-kaybedilmenin-simgesi-152214
