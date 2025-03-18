Beyaz Saray Sözcüsü: İsrail, Gazze saldırısında ABD'ye danıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in dün gece Gazze’ye düzenlediği ve 300’ü aşkın insanın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fox News yayınında konuşan Leavitt, İsrail'in Gazze saldırısı konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ve Beyaz Saray’a danıştığını söyledi.

ABD yönetiminin saldırılardan önceden haberdar olduğunu ifade eden Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

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Trump iki kez tehdit etmişti

Trump, 20 Ocak’ta göreve başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapmış ve şöyle demişti: "Eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhâl serbest bırakın!" dedi.“Eğer rehineler göreve başlamamdan önce serbest bırakılmazsa Ortadoğu cehenneme dönecek."

Trump, 15 Şubat Cumartesi yapılması planlanan esir takasının ise Hamas tarafından bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00’ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak" diye konuşmuştu.

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⁠⁠Ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat’ta Netzarim Koridoru’ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze’deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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(RT)