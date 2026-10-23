Beyaz Saray: Rusya ve Ukrayna, Oleşki'de ateşkes konusunda anlaştı

Beyaz Saray, Rusya ve Ukrayna'nın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altında bulunan Oleşki (Oleshky) kentinde geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

29 Ekim 2026'da yürürlüğe girecek ateşkes kapsamında taraflar, kente insani yardım ulaştırılması ve sivillerin belirlenen güvenli koridor üzerinden tahliye edilebilmesi için tüm askeri faaliyetleri geçici olarak durduracak.

Ancak ateşkesin ne kadar süreceği açıklanmadı. Rusya ve Ukrayna tarafından da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Beyaz Saray, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Rusya ve Ukrayna yönetimleriyle yürüttüğü doğrudan görüşmeler sonucunda sağlandığını belirtti.

Kentte yaklaşık 2 bin kişi kaldı Ukrayna'nın güneyinde, Dinyeper Nehri'nin Herson kentinin karşı kıyısında bulunan Oleşki, Şubat 2022'den bu yana Rusya'nın işgali altında. Savaş öncesinde yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı kentte, Beyaz Saray'ın tahminlerine göre bugün 1700 ila 2 bin kişi bulunuyor. Kentte kalanların büyük bölümünü tahliye edilemeyen yaşlılar oluştururken, yaklaşık 50 çocuğun da Oleşki'de olduğu belirtiliyor. Ayrıca Haziran 2023'te Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından kent topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı sular altında kaldı. Kentte yaşayan siviller uzun süredir gıda, içme suyu, ilaç ve elektrik sıkıntısıyla karşı karşıyaydı. Mayınlı yollar ve devam eden saldırılar, insani yardımların ulaştırılmasını ve sivillerin tahliyesini güçleştiriyordu.

Siviller Rusya'ya veya Ukrayna'ya tahliye edilebilecek

Melania Trump, Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamasında Oleşki'deki insani durumu "felaketin eşiğinde" olarak nitelendirdi.

Trump, "Oleşki'de kalan nüfusun büyük bölümünü acilen tıbbi bakıma, ilaca, gıdaya ve temiz suya ihtiyaç duyan yaşlılar oluşturuyor" dedi.

Ateşkes kapsamında her iki ülkeden askeri olmayan sivil ekiplerin, kent sakinlerini evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını belirlemesi öngörülüyor.

Tahliye edilmek isteyenlere ise tercih ettikleri yere ulaşabilmeleri için ulaşım ve koordinasyon desteği sağlanacak.

Melania Trump, "Bazılarının Rusya'ya, bazılarının ise Ukrayna'ya gitmek isteyeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Tahliye süreci ABD'li bir medya kuruluşu tarafından izlenecek

Tahliye ve insani yardım çalışmaları ayrıca bağımsız bir ABD medya kuruluşu tarafından da takip edilecek.

Melania Trump, söz konusu kuruluşun Rusya ve Ukraynalı ekiplerin sahadaki çalışmalarını belgeleyerek ailelerin tercihlerine uyulup uyulmadığının izlenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Newsmax de süreci görüntülemek için kendisine özel erişim hakkı verileceğini duyurdu.

(HA)