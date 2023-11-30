Beyaz Saray önündeki Gazze eylemine Kongre üyelerinden destek

Oyuncular, siyasetçiler ve aktivistler, Gazze'de “kalıcı ateşkes” talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.

ABD’li oyuncu Cynthia Nixon, New York ve Delaware gibi eyaletlerden yerel siyasetçiler ve önde gelen Müslüman ve Yahudi sivil toplum kuruluşlarından aktivistler ile başlattığı açlık grevine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, önce Şükran Günü ardından da Noel tatili nedeniyle Amerikalıların dikkatlerinin Gazze üzerinden başka yere çekildiğini, Gazze'de ateşkes çağrıları konusunda kazanılan ivmenin kaybedilmesinden endişe ettiğini belirtti.

Gazze'de “insani ara” uzatıldı

Bir grup Kongre üyesi de eylemi ziyaret ederek destekte bulundu. Kongre üyesi, Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, burada yaptığı konuşmada, milyonlarca ABD'linin Gazze'deki şiddetin son bulması için çağrı yaptığını anımsattı.

“İnsani ara” ile ilgili, “Masum sivillere tekrar bombalanmadan önce birkaç gün müsaade vermenin insani hiçbir yanı yok. Bu şiddete kalıcı bir şekilde son verilmesi ve tekrar şiddetin başlatılmaması çağrısında bulunuyoruz. Geçici ara yeterli değil. Hemen şimdi kalıcı ateşkese ihtiyaç var” dedi.

Dün Britanya Parlamentosu'nda Gazze'de ateşkes çağrısıyla oturma eylemi düzenlendi.

Gazze'de öldürülenlerin isimleri, İskoç Parlamentosu önünde açılan beyaz çarşafa yazıldı.

“Filistin ile dayanışma”

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’nde dün dünyanın çeşitli kentlerinde Gazze’ye destek eylemleri düzenlendi.

Cenevre’de, Avusturya’nın başkenti Viyana’da, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Lübnan, Beyrut’ta, İspanya’da Madrid, Barselona, Valensiya, Granada, Bilbao gibi büyük kentler başta olmak üzere ülke genelinde, Tunus’ta, İtalya, Milano'da, Ürdün’de geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde öğretmenler, okulda Filistin kefiyesi taktı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)