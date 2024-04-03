Beyaz Saray: İsrail, uluslararası insan haklarını ihlal etmiyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesine dair açıklama yaptı.

Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Dün, İsrail hava saldırısında WCK'den çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail tarafından öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili açıklamasını ve başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini aktaran Kirby, "Daha kapsamlı bir soruşturmanın hızlıca yapılmasını, bulguların kamuoyu ile paylaşılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz" dedi.

İsrail, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını vurdu

Gazze'deki İsrail saldırılarında 200'e yakın insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Kirby, "ABD, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapması için İsrail'e baskı yapmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

“İnsani yardımları engellediğine dair bulgu yok”

Kirby, bir soru üzerine, İsrail'in WCK aracına saldırıyı kasıtlı olarak düzenlediğine dair ellerinde bir bulgu olmadığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı, İsrail'in insani yardımları bilerek engellediğine ve bunu sistematik şekilde yaptığına dair bir sonuca ulaşacak bulgunun olmadığını ileri sürdü.

Kirby, "Biz bu konudaki iddiaları ciddiye alıyoruz ve daha 2 gün önce Dışişleri Bakanlığımız yaptığı incelemelerde İsrail'in uluslararası insan haklarını ihlal ettiği sonucuna ulaşmadı" dedi.

İsrail'in WCK çalışanlarını vurmasının "uluslararası insan haklarının ihlali" olup olmadığı şeklindeki soruya Kirby, "Bunu kasıtlı yaptıklarını gösteren bir emare yok" yanıtını verdi.

Kimlikleri açıklandı

Kirby, İsrail'in WCK saldırısında hayatını kaybeden insani yardım görevlilerinden birinin ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.

Britanya medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in hava saldırısında öldürülen Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı üç kişinin isimleri John Chapman, James Henderson ve James Kirby olarak açıklandı. Henderson'un 33 yaşında, Chapman'ın ise 57 yaşında olduğu kaydedildi.

Netanyahu: Savaşlarda bu tür olaylar olur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, saldırıya ilişkin, "Maalesef gece yaşanan trajik bir olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" dedi.

“İsrail’in yardım konvoyundan haberi vardı”

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirilmişti.

Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği olayın detaylarını görüştüğü paylaşıldı.

BM’den “acil insani ateşkes” çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu'nda "İnsan Güvenliği" konusuna yapılan oturumda yaptığı konuşmada, belirsizliğin ve çalkantının arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek "İnsan güvenliği ifadesini duyduğumda, Gazze'de hiçbir güvenliği olmayan, açlıktan, hastalıktan ve amansız İsrail bombardımanından umutsuzca korunmaya çalışan 2 milyon insanı düşünüyorum" dedi. Guterres, hiçbir şeyin Gazze’deki Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini, dün İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarıyla Gazze’de 171'i BM çalışanı toplam 196 insani yardım çalışanının öldürüldüğünü söyledi. "Bu vicdansızlıktır ama savaşın yürütülme şeklinin kaçınılmaz bir sonucudur" diyen Guterres, geçen hafta BM Güvenlik Konseyi’nde alınan "Gazze’de acil insani ateşkes, rehinelerin bırakılması ve insani yardımların arttırılması" yönündeki kararın uygulanması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu? İsrail'in dün, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetti. Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirildi. Hayatını kaybedenler Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin vatandaşıydı. Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde WCK logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusu, “Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor” açıklamasını yaptı. Saldırının ardından WCK, bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğunu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alacaklarını açıkladı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)