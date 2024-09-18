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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 00:11
 ~ Son Güncelleme: 18 Eylül 2024 14:32
4 dk Okuma

DÜNYANIN EN "SORUMSUZ" ZENGİNİ

Beyaz Saray Elon Musk'ı uyardı: "Suikastın şakası olmaz"

Elon Musk'ın Donald Trump'a ikinci suikast girişimi sonrasında Demokrat Başkan Joe Biden ve Başkan Adayı Kamala Harris'e "kimse suikast girişiminde bile bulunmuyor" diye "şaka" yaptı. Musk'ın "şaka"sı Beyaz Saray tarafından "sorumsuzluk" olarak nitelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Beyaz Saray Elon Musk'ı uyardı: "Suikastın şakası olmaz"
*Elon Musk, kendisini Trump ile kafadar olarak gösterdiği, sanal videoda

Beyaz Saray, Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların başkan adayı, görevdeki  Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e "kimsenin suikast girişiminde bile bulunmadığı" yönündeki açıklamasını "sorumsuzluk" olarak niteledi.

Beyaz Saray, Pazartesi günü yaptığı açıklamada şiddetin asla "teşvik edilmemesi veya şaka konusu yapılmaması" gerektiğini söyledi. CNBC'nin haberine göre, Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, "Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris'in dünkü rahatsız edici haberden sonra söylediği gibi, 'ülkemizde siyasi veya başka herhangi bir şiddete yer yok' ve 'bu olayın daha fazla şiddete yol açmamasını sağlamak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız'" dedi. "Şiddet yalnızca kınanmalı, asla teşvik edilmemeli veya şaka konusu yapılmamalıdır. Bu söylem sorumsuzcadır."

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu ileri sürülen olayın ardından Elon Musk, dün sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten "Kimse Biden/Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" dediği bir paylaşım yapmış, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk'ın X'te paylaşıp kaldırdığı mesajın
Musk'ın X'te paylaşıp kaldırmak zorunda kaldığı mesajın "caps"i

ABD Gizli Servisi de konu üzerine BBC'ye yaptığı açıklamada "Musk'ın paylaşımından 'haberdar' olduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik tehditlerin incelendiğini" belirtti.

Arka plan

Pazar günü, Trump'ın başkanlık kampanyası, FBI'ın Florida, West Palm Beach'teki golf kulübünde "suikast girişimi gibi görünen" bir olayın ardından eski başkanın güvende olduğunu söylemişti. Trump, Temmuz'da da Pensilvanya'daki bir mitingde bir suikastçı tarafından vurularak yaralanmış, suikastçı da Gizli Servis ajanlarınca vurularak öldürülmüştü.

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X'te (eski adıyla Twitter) 197 milyondan fazla takipçisi olan Musk, kaldrdığı paylaşımın ardından yayınladığı gönderilerde Harris ve Biden hakkındaki sözlerinin bir "şaka" olduğunu öne sürdü.

Musk, Pazar gece yarısına az kala platformdaki hesabında "Öğrendiğim ders [şu], bir gruba bir şey söylemem ve onların gülmesi bunun 𝕏'te bir gönderi olarak çok komik olacağı anlamına gelmiyor," diye yazdı. Kısa süre sonra da "İnsanlar bağlamı bilmiyorsa ve sunum düz metinse şakaların ÇOK daha az komik olduğu ortaya çıktı," diye ekledi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Musk 2022'de 44 milyar dolarlık borç yüküyle satın aldığı Twitter'ın adını X olarak değiştirmiş ve kendisini kurluşun teknik ve ürün şefi ilan etmişti. ABD iş dünyasına odaklı Forbes dergisine göre, Musk'ın mevcut net değeri 252 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Cumhuriyetçi Partinin eski kongre temsilcisi Adam Kinzinger, Musk'ın gönderisi üzerine "Bu adamın derdi ne? Onu seven herhangi biri müdahale edebilir mi? Ciddiyim, bu [adam] raydan çıktı." yazdı.

Kinzinger, X'te şunları yazdı: "@elonmusk'ın DOD (ABD Savunma Bakanlığı) ve ABD Hükümeti için çalışan bir müteahhit olduğunu ve [başkası söylese] ordudan atılmasına neden olacak şeyler söylediğini hatırlatmak istiyorum. Durması gerekiyor, aksi takdirde hükümet ona diğer herkesle eşit davranmalı. Zengin olmak [kimseyi] kanunun üstünde kılmaz."

Trump'la başkanlık için yarışan Kamala Harris, Pazar günü Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminin ardından yaptığı açıklamada, "Eski Başkan Trump ve Florida'daki mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve güvende olduğuna sevindim. Şiddetin Amerika'da yeri yok." demişti.

Ancak Musk, Pazartesi sabahı X'te "Medya ve önde gelen Demokratlar tarafından Başkan Trump'a karşı nefret ve şiddete teşvik durdurulmalı." dediği bir yorum yayınladı ve Donald Trump'ın oğlunun X'te yayımladığı mesaja yer verdi: "Gerçekten eskiyen şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? 5 küçük çocuğumla büyükbabalarını öldürmeye çalışan radikal solcular hakkında konuşmak zorunda kalmak. Hiçbir kimse Amerika'da veya başka bir yerde bunu yapmak zorunda kalmamalı ve ben dün aynı konuşmayı beş kez daha yapmak zorunda kaldım."

Musk ayrıca, geçtiğimiz hafta pop müzik yıldızı Taylor Swift'in başkanlık seçimlerinde Harris'i desteklemesi ve gönderisini "Çocuksuz Kedili Kadın" diye imzalaması üzerine onu hamile bırakmayı teklif eden bir başka "şaka" yayınlamıştı. Trump'ı yüksek sesle destekleyen Musk, "Tamam Taylor... kazandın... Sana bir çocuk vereceğim ve kedilerini hayatım pahasına koruyacağım." yazdı. Birçok kişi bunun komik olmadığı yolunda tepki verdi, yorumcular Musk'ı "ürkütücü" olarak nitelediler ve yaptığının cinsel taciz suçu oluşturduğunu söylediler.

(AEK)

Haber Yeri
New York
donald trump elon musk Tesla SpaceX 2024 seçimleri kamala harris Taylor Swift
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