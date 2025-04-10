Beyaz Saray, cinsiyet zamiri kullanan gazetecilerle iletişim kurmayacak

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’teki yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, yeni yönetimin resmî politikasının "erkek ve kadın olarak sadece iki cins vardır" şeklinde olduğunu belirtmiş ve kurumlardaki tüm düzenlemelerin buna göre yapılacağını ifade etmişti.

Aynı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almıştı.

Trump yönetimi, 31 Ocak'ta da federal çalışanlara gönderdiği yönergede, çalışanların e-posta imzalarında kullandıkları ve "cinsiyet çeşitliliğine" atıf yapan tüm zamirlerin kaldırılmasını istemişti.

Böylelikle ABD'de, özellikle LGBTİ+’ların kullandığı ya da bu kişilerin tercihine saygı duyulduğuna atıfla kullanılan zamirlerin federal kurumlarda kullanımına son verilmiş oluyor.

Zamirlerle ilgili bilgi notu

Lion Queer'in "Zamirler" bilgilendirme kitapçığında, zamirlerin önemi ve kullanılmasının gerekliliği şöyle anlatılıyor:

"Zamirler, bize nasıl hitap edilmesini istediğimizi gösterir. Türkçede, üçüncü tekil kişi zamirleri kişinin cinsiyetinin ne olduğunu açıkça belirtmese de Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde kişi zamirleri bu görevi de görür. Dolayısıyla, size yabancı gelse bile, birine nasıl hitap etmek gerektiğini öğrenmek için zaman ayırmak basit bir saygı göstergesidir. Bir kişiye atıfta bulunmak için doğru zamirleri kullanmak, yakınlık kurmanın, onlara saygı göstermenin ve kendilerini onaylamalarına yardımcı olmanın en kolay yollarından biri olabilir. Öte yandan, bir kişiye atıfta bulunmak için yanlış zamirleri kullanmak, kazara veya kasıtsız olsa bile aslında oldukça zararlı olabilir.

"Translar, non-binaryler ve/veya cinsiyet bozanlar sık sık cinsiyet atamaya (kendilerini tanımlamadıkları cinsiyetle tanımlanmak) maruz kalırlar, ki bu da oldukça zararlıdır. Cinsiyet atama, belirgin bir rahatsızlığın, dikkat dağınıklığının ve hatta ciddi fiziksel ve finansal risklerin kaynağı olabilir. Uzun zamanlı cinsiyet atama, mütemadiyen cinsiyet atanmış kişide travma tepkisine ve cinsiyet disforisine neden olabilir. Zamirleri başkalarıyla paylaşmak, kişilerin adlarından veya dış görünüşlerinden yola çıkarak varsayımlar üretmektense kişi zamirlerini sormanın normalleştirilmesine olanak sağlar." (TY)