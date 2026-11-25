Li Iraqê nakokiya ku bi salan e di navbera hikûmeta federal û Rêveberiya Herêma Kurdistanê de li ser birêvebirina çavkaniyên petrolê, parvekirina dahatan û statuya herêmên nakokbar didome, mezintir bû: Bi rêze-fermanên Serokwezîrê Iraqê yên ji bo hêzên ewlehiyê yên federal û saziyên dewletê, desthilata Hewlêrê yên li deriyên sînor û qadên petrolê hatin rakirin.
Serokwezîr û Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îraqê Elî Falih ez-Zeydî piştî ku rapora komîteya lêkolînê ya li ser qaçaxçîtiya petrolê ya li Şirketa Petrola Bakur xwend, rêzekbiryarên îdarî, dadwerî, ewlehî û teknîkî dan.
Di nav biryaran de dûrxistina hejmarek berpirsên bilind ên leşkerî û sivîl, pêdaçûna lipeymanan û tedbîrên nû yên li hemberî deriyên sînorî û qadên petrolê yên di bin desthilata Herêma Kurdistanê de hene.
Berdevkê Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar ên Îraqê Sebah Numan îro li ser van biryaran daxuyaniyeke fermî belav kir.
Li gorî daxuyaniyê, Elî Falih Zeydî ev biryar ji bo parastina serweriya niştimanî û samanaÎraqê standine û tekez kiriye ku "serweriya niştimanî nayê dabeşkirin û parastina samanaÎraqê şerekî çarenivîssaz e ji bo ku sînorekî teqez li ber hemû cureyên qaçaxçîtiyê bê danîn."
Biryarên Bexdayê
Yekem: Biryarên îdarî û cezayî
Serokwezîrê Îraqê biryar da ku ev guherîn û ceza bên bicihanîn:
Serokê Desteya Deriyên Sînorî yên Îraqê ji kar hat dûrxistin.
Fermandarê Operasyonên Kerkûkê û Birêvebirê Polîsê Kerkûkê ji ber ku wan dosyeya qaçaxçîtiya berhemên petrolê neşopandiye ji kar hatin dûrxistin.
Fermandarê Lîwaya Yekem a Polîsê Enerjiyê, alîkarî wî, Birêvebirê Îstîxbarata wêlîwayê û Birêvebirê Beşa Xalên Kontrolê yên lîwayê ji karên xwe hatin dûrxistin.
Cezayê hişyarkirinê li Birêvebirê Asayîşa Niştimanî û Birêvebirê Îstîxbarata Niştimanîyên parêzgeha Kerkûkê hat birîn.
Karên Birêvebirê Giştî yê Şirketa Petrola Bakur û alîkarên wî heta ku lêkolînên Desteya Destpakiyê ya Federal biqedin hatin rawestandin. Her wiha birêvebirê berê yê şirketê jibo lêkolînê hat şandin.
Birêvebirê Beşa Kontrolê yê li Kerkûkê yê Şirketa Giştî ya Belavkirina Berhemên Petrolê ji ber ku erkên xwe bi cih neanîne ji kar hat dûrxistin.
Karên Birêvebirê Giştî yê Bipêşketina Pîşesazî û Birêvebirê Giştî yê Şirketa PîşesaziyênKanzayî yên li Wezareta Pîşesazî û Kanzayan heta ku lêkolînên Desteya Destpakiyê ya Federal biqedin hatin rawestandin.
Duyem: Pêşniyarên îdarî, teknîkî û şandina dadgehê
Li gorî daxuyaniyê, biryar hatiye dayîn ku dosye û binpêkirin ji dadgehê re bên şandin û Desteya Destpakiyê ya Federal li ser van xalan lêkolînê bike û wan bibe ber dadwerê Dadgeha Lêkolînê ya Tawanên Têkoşîna li Dijî Gendeliyê ya Navendî:
Peymanên firotina berhemên petrolê yên di navbera Şirketa Petrola Bakur, şirketa"Mihwer Fizî" û şirketên din de bên kontrolkirin û piştrastbûn ji hemû wê petrola kuhatiye dabînkirin çêbibe.
Rêbazên radestkirin û dabînkirina petrola xav ji aliyê Wezareta Petrolê ve ji bo her du parzûngehên "Baziyan" û "Kar" bên kontrolkirin da ku bê piştrastkirin ka petrola ku hatiye dayîn û ya ku hatiye wergirtin wekî hev in an na.
Li gel birêvebir û karmendên Şirketa Petrola Bakur ji ber xemsarî û binpêkirinên wan ên di şopandinê de lêkolîn bê kirin.
Li ser wan destûrên ku ji aliyê Wezareta Pîşesazî û Kanzayan (Birêvebiriya Bipêşketina Pîşesazî) ve ji bo hemû kargehan û wan şirketên ku bûne sedema hederdana samana giştîhatine dayîn lêkolîn bê kirin.
Li ser wan pereyên ku ji bo nobedarên sivîl ên parastina boriyên petrolê hatine xerckirinlêkolîn bê kirin, ji ber ku ew kes li Şirketa Petrola Bakur nînin.
Li ser binpêkirinên ku ji ber nebûna testên laboratuwarê hatine tomarkirin lêkolîn bêkirin û qasê wan berhemên petrolê yên ku bi rêya deriyên Herêma Kurdistanê ji Îraqê derketine bê eşkerekirin.
Sêyem: Biryarên li ser Herêma Kurdistanê û deriyên sînorî
Serokwezîrê Îraqê 3 biryarên sereke li ser Herêma Kurdistanê û deriyên sînorî dan:
Ji Serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê re rênimayek bê şandin ku ji bo hinartina petrola xav û berhemên petrolê ti destûrekê nede û ev kar tenê bi rêya Wezareta Petrolêya Federal bê kirin da ku desthilat têkelî hev nebin.
Desteya Deriyên Sînor ên Îraqê hemû deriyên sînor ên li Herêma Kurdistanê wergire.
Wezareta Petrolê bê erkdarkirin ku hemû wan qadên petrolê yên girêdayî wezaretê bi rêve bibe ku dikevin sînorên îdarî yên parêzgehên Diyala, Kerkûk, Selahedîn û Nînowayê û ji aliyê ewlehiyê ve di bin desthilata Herêma Kurdistanê de ne.
Çarem: Tedbîrên ewlehî, leşkerî û kontrolkirina sînoran
Di warê ewlehî, leşkerî û kontrolkirina sînoran de jî ev biryar hatin dayîn:
Fermandariya Hêzên Sînor dê hemû deriyên nefermî yên li ser sînorên navneteweyî yên bi welatên cîran re bigire, tevî deriyên nav Herêma Kurdistanê jî.
Wezareta Parastinê hat erkdarkirin ku her du lîwayên Yekem û Duyem ên Erkê Hevbeşhemû rêyên bejayî û alîkar ên di navbera parêzgehên Diyala, Selahedîn, Kerkûk û Nînowa û Herêma Kurdistanê de bigirin.
Wezareta Karên Navxwe, Birêvebiriya Polîsê Enerjiyê erkdar kir ku hemû qadên petrolê wergire, biparêze û bi kamerayan çavdêriya wan bike, tevî wan qadên ku dikevin sînorên îdarî yên hikûmeta federal û ji aliyê ewlehiyê ve di bin desthilata Hikûmeta Herêma Kurdistanê de ne.
Pêncem: Tedbîrên teknîkî, çavdêrî û endezyariyê
Di dawiya biryaran de, ev gavên teknîkî û endezyariyê hatin diyarkirin:
Ji bo rêkxistina tevgera berhemên petrolê ya di navbera parêzgehan de û bi rêya deriyênsînorî dê mekanîzmayeke zelal bê amadekirin û hemû alî dê pêbendî wê bin.
Ji bo parastin û çavdêrîkirina borî û bîrên petrolê dê teknolojiya nû bê bikaranîn û "Pergala Niştimanî ya Dîjîtal ji bo Çavdêrîkirina Hêlên Petrolê û Eşkerekirina Qaçaxçîtiyê" bê avakirin.
Wezareta Petrolê dê li ser hemû bîrên petrolê yên çalak ên Îraqê pîverên elektronîk deyne.
Tîma endezyariyê ya Nivîsîngeha Serokwezîr dê li xalên kontrolê yên ketina Silêmanî, Hewlêr û Dihokê cihên taybet amade bike da ku karmendên Wezareta Petrolê, PolîsêEnerjiyê û Asayîşa Niştimanî tê de bi cih bibin. Her wiha li wan xalên kontrolê dê ji bopişkinîna berhemên ku diçin wan parêzgehan laboratuwar bên danîn.
Wezareta Pîşesazî û Kanzayan hat erkdarkirin ku di nava 6 mehan de hemû kargehên qîra oksîdkirî û neftayê yên li sînorên îdarî yên parêzgehên Diyala, Selahedîn, Kerkûk û Neynewayê yên ku li derveyî kontrola ewlehî ya hikûmeta federal in, veguhêze deverêndin ên nav heman parêzgehan.
Mesrûr Barzanî: Biryarên Îraqê nayên qebûlkirin
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser biryarên Îraqê ragihand, “Cihêmatmayînê ye û bi ti awayî nayê qebûlkirin.”
Mesrûr Barzanî di daxuyaniyên xwe de behsa parastina qewareya Herêma Kurdistanê, pêwendiyên li gel Bexdayê, projeyasaya budceyê, çavkaniyên xwezayî û Lûtkeya Hewlêrê kir.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di destpêkê de yekrêziya navxweyî xwest û got:
“Ez hêvî dikim hemû alî hest bi wê yekê bikin ku mijara parastina qewareya Herêma Kurdistanê û parastina vê tecrubeyê ji hemû destkeftiyeke kesî û partîtî mezintir e. Divê her takekesekî Herêma Kurdistanê hest bi berpirsyariya xwe ya dîrokî bike. Em amadene nakokiyên xwe bidin aliyekî û em hemû bibin Pêşmerge ji bo parastina qewareya Herêma Kurdistanê.”
“Tiştê ku îro hatiye kirin nayê qebûlkirin”
Mesrûr Barzanî li ser projeyasaya budceya 2021an û daxuyaniya Bexdayê matmayîbûna xwe nîşan da û got:
“Em bi wê daxuyaniya ku îro derket matmayî man, ji ber ku li gel naveroka wan gotûbêjênku berê me li gel desthilata Bexdayê hebûn nagunce. Şandeya wan peyamên cuda gihandibûn me ku araste li ser bingeha destûrê ber bi çareserkirina pirsgirêkan ve bû. Lewma ev tiştê îro hatiye kirin bi ti awayî cihê qebûlkirinê nîne.”
Serokwezîr Mesrûr Barzanî li ser civîna sêalî ya çend rojên borî ya taybet bi qada Kormorê, pêşhatên gaza xwezayî û biryarên Serokwezîrê Îraqê jî axivî.
Mesrûr Barzanî li ser hevahengiya bi Bexdayê re jî got:
“Her tiştê ku li derveyî wê çarçoveyê be li cem me ne qebûlkirî ye. Em amade ne hevahengiyê li gel Bexda û şirketan bikin da ku di berjewendiya çavkaniyên xwezayî û berjewendiya xelkê Îraqê de be lê her tim soz dane û soz nehatine cîbicîkirin.”
“Deriyê gotûbêjê li gel Bexdayê nehatiye girtin”
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê li ser gavên gihîştina hevtêgihîştineke di navbera Hewlêr û Bexdayê de ku mafên Herêma Kurdistanê misoger bike, tekez kir ku deriyê gotûbêjê li gel Bexdayê nehatiye girtin.
Mesrûr Barzanî da zanîn ku bi baweriya wan her pirsgirêkek bi rêya gotûbêjê tê çareserkirin lê divê gotûbêj bi temamî li ser bingeha destûrê bin, ne li ser bingeha biryarên takekesî ûbinpêkirina mafên destûrî.
Mesrûr Barzanî di dawiya daxuyaniya xwe de wiha got:
“Em dê li ser gotûbêjê berdewam bin. Bi ti awayî gaveke nedestûrî li cem Herêma Kurdistanê ne pesendkirî ye lê eger li ser bingeha destûrê be, derî vekirî ye ji bo ku em li ser hemû pirsan bigihîjin peymaneke hevbeş.”
Helwesta hevpar a YNK Û PDKê: "Binpêkirina maf û destkeftiyan xeta sor e"
Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) li dijî biryaran bi daxuyaniyeke hevpar helwesta xwe nîşan dan.
Di daxuyaniya hevpar de PDK û YNKyê hat destnîşankirin ku ev gav "ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê neçaverêkirî ne û cihê matmayîneke mezin in."
Daxuyaniya hevpar a PDK û YNKyê weha ye:
"Daxuyaniya Berdevkê Hêzên Çekdar ên Îraqê û ew bipêşketin û rêkarên ku van çend rojan li Îraqê di rojevê de ne, ji bo welatiyên Herêma Kurdistanê neçaverêkirî ne û cihê matmayîneke mezin e.
Hemû alî baş dizanin ku Herêma Kurdistanê ji wan mafên di Destûra Îraqê de hatinediyarkirin zêdetir tiştek nexwestiye û di dirêjahiya salên borî de mafên wê yên destûrî hatinebinpêkirin.
Em tekez dikin ku divê hemû alî pêbendî destûrê bin û eger pirsgirêkek jî di navbera Herêma Kurdistanê û hikûmeta federal de hebe, divê di navbera wan de destûr bibe hakem.
Ji bilî destûrê her rêkar û biryareke din a li dijî Herêma Kurdistanê, li dijî destûrê ye. Herêma Kurdistanê berhema xwîn û xebata dûr û dirêj a gelê Kurdistanê ye û binpêkirina maf û destkeftiyan xeta sor e.
Em li gel diyalog, şefafiyet û lihevtêgihiştinê ne û biryara yekalî xizmeta ewlehî û aramiyaÎraqê nake."
(AEK/AY)