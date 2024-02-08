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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Şubat 2024 15:27
 ~ Son Güncelleme: 8 Şubat 2024 15:38
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'Beterböcek Beterböcek' 6 Eylül'de sinemalarda

Orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O’Hara’nın yer aldığı filme, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Beterböcek Beterböcek' 6 Eylül'de sinemalarda

Tim Burton’ın 1988 tarihli doğaüstü komedi filmi "Beterböcek"in (Beetlejuice) devam filmi "Beterböcek Beterböcek"in (Beetlejuice Beetlejuice) 6 Eyül'de gösterimde olacak.

36 yıl aradan sonra gelen devam filminin ilk afişi de yayınlandı.

Orijinal kadrodan Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O’Hara’nın yer aldığı filme, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe ve Justin Theroux gibi yeni isimler eklendi. Devam filminin de yönetmeni Tim Burton.

1989'da En İyi Makyaj Akademi Ödülünü alan "Beterböcek", devam filminde de yine orijinaline sadık kalınarak tamamen makyaj, gerçekçi efektler ve kuklalar ile çekildi.

Fantastik dünyasıyla kült yapımlar arasına girmeyi başaran ilk "Beterböcek", 15 milyon dolarlık bir bütçeyle dünya çapında 75 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı elde etmişti. Çizgi film ve bir Broadway müzikali de dahil olmak üzere çeşitli uyarlamalara ilham veren film, müzikleriyle de anılıyor. 

 

(AÖ)

beetlejuice beterböcek beterböcek Tim Burton
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