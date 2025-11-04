ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 15:27
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 19:42
2 dk Okuma

Beştaş: İstinaf her an bir ara karar verebilir, süreç uzatılmamalı

Kobani dosyasının İstinaf'ta olduğunu hatırlatan Meral Danış Beştaş, "Kararı bozarak tahliye edilebilirler, bozmadan ilk incelemede de tahliye edilebilirler. Mevzuat açısından hiçbir engel yok" dedi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Beştaş: İstinaf her an bir ara karar verebilir, süreç uzatılmamalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Kararın ardından avukatları Demirtaş’ın tahliyesi için mahkemeye başvurdu.

AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
Bugün 10:47

Mahkemenin 'ihlal' kararının ardından önemli bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, karara ilişkin "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin son durumu ve Bahçeli'nin açıklamalarını bianet'e değerlendirdi.

"Daha fazla direnilmemeli"

Aynı zamanda avukat olan Beştaş, AİHM kararına ilişkin "Adalet Bakanlığı da reddedileceğini tahmin ediyordu muhtemelen. Belki biraz süreci uzatmak istediler ama artık farklı bir olasılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.

Beştaş, Yüksek Mahkemenin üçüncü kez aynı kararı verdiğini hatırlatarak "Başta tabii ki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, bu karar Kobani kumpas davasının tamamen siyasi bir dava olduğunu tescilledi. Hukuk nezdinde en üst düzeyde karar kesinleşti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşı daha fazla direnilmemeli" çağrısı yaptı.

"Özgürlük hemen şimdi"

Beştaş, devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’de yurttaşların hukuku var olan yürürlükteki hukuktur. AİHM başvurusunu kabul eden Türkiye, yurttaşlarına 'oraya başvurabilirsiniz, kararlarını uygulayacağım' garantisini de vermektedir. Bütün Türkiye yurttaşları açısından böyle bir tabloda hem hukukun gereği, hem verdiği sözün gereği, hem de barış ve demokratik toplum sürecinde 'özgürlük hemen şimdi' diyoruz. Daha fazla arkadaşlarımız içeride tutulamaz, tutulmamalı. Bir an önce arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyoruz."

"İstinaf her an ara karar verebilir"

"Şu anda tahliyenin önünde dün de engel yoktu, bugün de yok" diyen Beştaş, şu görüşünü paylaştı:

"Şu anda dosya İstinafta ve orada her an bir ara karar verilebilir. Kararı bozarak tahliye edilebilirler, bozmadan ilk incelemede de tahliye edilebilirler. Yani mevzuat açısından, Türkiye’deki ceza muhakemeleri usulü açısından ve ilgili maddeler açısından hiçbir engel yok. Yani hemen bu kararı verebilirler. Biz bunun uzamaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce verilen beyanda AİHM kararının kesinleşmediği ifade edilmişti. Şimdi kesinleşti ve o 'mazeret' de ortadan kalktı. Yani tutulacak bir dal yok, özgürlük tek seçenek."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
meral danış beştaş Selahattin Demirtaş dem parti hdp Devlet Bahçeli çözüm süreci AİHM
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

