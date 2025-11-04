Beştaş: İstinaf her an bir ara karar verebilir, süreç uzatılmamalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı’nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Kararın ardından avukatları Demirtaş’ın tahliyesi için mahkemeye başvurdu.

AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu

Mahkemenin 'ihlal' kararının ardından önemli bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, karara ilişkin "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" dedi.

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Demirtaş'ın hukuki durumuna ilişkin son durumu ve Bahçeli'nin açıklamalarını bianet'e değerlendirdi.

"Daha fazla direnilmemeli"

Aynı zamanda avukat olan Beştaş, AİHM kararına ilişkin "Adalet Bakanlığı da reddedileceğini tahmin ediyordu muhtemelen. Belki biraz süreci uzatmak istediler ama artık farklı bir olasılık söz konusu değil" yorumunu yaptı.

Beştaş, Yüksek Mahkemenin üçüncü kez aynı kararı verdiğini hatırlatarak "Başta tabii ki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, bu karar Kobani kumpas davasının tamamen siyasi bir dava olduğunu tescilledi. Hukuk nezdinde en üst düzeyde karar kesinleşti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına karşı daha fazla direnilmemeli" çağrısı yaptı.

"Özgürlük hemen şimdi"

Beştaş, devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’de yurttaşların hukuku var olan yürürlükteki hukuktur. AİHM başvurusunu kabul eden Türkiye, yurttaşlarına 'oraya başvurabilirsiniz, kararlarını uygulayacağım' garantisini de vermektedir. Bütün Türkiye yurttaşları açısından böyle bir tabloda hem hukukun gereği, hem verdiği sözün gereği, hem de barış ve demokratik toplum sürecinde 'özgürlük hemen şimdi' diyoruz. Daha fazla arkadaşlarımız içeride tutulamaz, tutulmamalı. Bir an önce arkadaşlarımızla kucaklaşmak istiyoruz."

"İstinaf her an ara karar verebilir"

"Şu anda tahliyenin önünde dün de engel yoktu, bugün de yok" diyen Beştaş, şu görüşünü paylaştı:

"Şu anda dosya İstinafta ve orada her an bir ara karar verilebilir. Kararı bozarak tahliye edilebilirler, bozmadan ilk incelemede de tahliye edilebilirler. Yani mevzuat açısından, Türkiye’deki ceza muhakemeleri usulü açısından ve ilgili maddeler açısından hiçbir engel yok. Yani hemen bu kararı verebilirler. Biz bunun uzamaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önce verilen beyanda AİHM kararının kesinleşmediği ifade edilmişti. Şimdi kesinleşti ve o 'mazeret' de ortadan kalktı. Yani tutulacak bir dal yok, özgürlük tek seçenek."

