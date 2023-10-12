Beştaş: Filistin'e zeytin dalı Kürtlere bomba

Yeşiller Sol ve Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük saldırılarına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.



Savaşın merkez üslerinden birinin de bir bütün olarak Kurdistan coğrafyası olduğunu söyleyen Beştaş, “Kuzey Doğu Suriye’de, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde ve Türkiye’de bu çatışmalar, bu ölümler, bu savaş hali devam ediyor. Maalesef bunun en büyük sıkıntısını Türkiye’de yaşayan insanlar çekiyor” diye konuştu.

Beştaş'ın konuşmasından önemli başlıklar:

'Dışişleri Bakanı savaş çağrısı yaptı'

Beştaş konuşmasına “Dünya tarihinde bir Dışişleri Bakanı’nın savaş ve operasyon çağrısı yapmadı. Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan böylesi bir çağrı yaptı. Peki bizde ne oluyor? Filistin ve Kuzey Doğu Suriye'ye ilişkin nedir tutumumuz? Belki dünya tarihinde ve Türkiye tarihinde bir Dışişleri Bakanının savaş ve operasyon çağrısı yaptığını çok duymadık. Bu görev Milli Savunma Bakanı’nındır, askeri güçlerindir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, belki Milli Savunma Bakanı sıfatıyla belki MİT başkanı sıfatıyla şöyle bir açıklama yaptı: ‘Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG’ye ait alt yapı üst yapı tesisleri, enerji tesisleri silahlı kuvvetlerimizin istihbarat örgütlerimizin topyekûn meşru hedefidir."

Dışişleri Bakanı’nın bu açıklaması; başlı başına taraf olduğumuz Cenevre Konvansiyonu’na, BM statüsüne ve savaş hukukuna aykırıdır. Hakan Fidan dünyaya ‘Ben bütün alt ve üst yapı tesislerini hedefliyorum’ derken aslında ‘yaşam alanları yok ediyorum’ diyor. Orada yaşayan Arap, Süryani, Kürt, Türkmen ve Ermeni halklarının oradan sürülmesini, susuz kalmalarının, elektriksiz kalmalarının emrini veriyor. Sonrasında 6 Ekim tarihinde kapsamlı bir operasyonun yapıldığını söylüyor.



Bu açıklamadan sonra ne oldu. Kuzey Doğru Suriye'de elektrik santrali, tuğla fabrikası, buğday depoları, gıda üretim tesisleri, baraj, köprü, yollar dahil çok sayıda yer hava saldırıları ile bombalandı. Burada bu saldırılarının adını koymak gerekiyor. Bir taraftan da İsrail’deki savaşı görüp, barış savunuculuğu yapıyorlar. İkiyüzlülüğün ve riyakarlığın dibini görüyoruz. Rojava’ya saldırılması ve bunun haklılığını savunulması kabulü bu iki açıklamayı yan yana koyduğumuzda resim çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.

'Dört füze attırırım'

Açıkçası burada Hakan Fidan Irak’a gittikten sonra Federe Kürdistan Bölgesi’nde neler yaşandığını biliyoruz. Yine Hakan Fidan’ın ‘Gerekirse karşı taraftan 4 füze attırırım, gerekçe yaratırız” sözleri, AKP’nin pragmatik iktidarının resimlerinden birini daha oluşturuyor.

'Bu sözlere imza atarım'

Burada bir de Cumhurbaşkanı’nın açıklaması var, Filistin ve İsrail meselesine ilişkin ne diyor; ‘bizim hem kendi terörle mücadelemizde hem de bölgemizde savaş ve çatışmalarda tavrımız gayet açıktır. Sivil yerleşim yerlerine yönelik hiçbir eylemi ve saldırıyı doğru bulmuyoruz, savaşın da bir ahlakı vardır.’ Evet Sayın Erdoğan savaşın da bir ahlakı vardır. Bu sözleri kamuoyunun takdirine sunuyorum. Başka bir tweetinde de ‘Gazze iki gündür ağır bir bombardımana maruz kalıyor, ateşe benzin dökmenin sivil yerleşim yerlerini bombalamanın kimseye bir faydası olmaz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır” diyor. Şu Gazze sözünü çıkaralım, bu sözlere imza atarım. Ama sadece Gazze için değil, bütün çatışmalı süreçler için Kuzey Doğu Suriye için de bu sözler kullanılırsa samimiyeti ve etkisi artar.

'Filistin'e zeytin dalı Kürtlere bomba'

Canınız istediğinde ağzınızdan barışı eksik etmiyorsunuz. Bir elinizde zeytin dalı diğer elinizde bomba. Filistin’e zeytin dalı uzatıyorsunuz, barış güvercini oluyorsunuz ama Kürtlere karşı orada yaşayan halklara karşı bomba tutuyorsunuz. Dünya da biz de bu nedenle sizin samimiyetinize güvenmiyoruz. Kürtlere bomba, Filistin’e zeytin dalı uzattığınızı görüyoruz. İkiyüzlülükte sınır tanımayan bir iktidar pratiği ile karşı karşıyayız.



Peki bunu sadece AKP iktidarı mı yapıyor, hayır bu iki yüzlülüğü dünya da gösteriyor. Dünya kamuoyu şu anda suskun. Filistin ile ilgili yapılan tartışmalara bakıyoruz Kuzey Doğu Suriye’ye ilişkin bir tartışma göremiyoruz. ABD ve BM açıklama yaptı haklarını yemeyelim yine endişeliler maalesef, endişeyi aşamıyorlar. BM bu konuda rolünü oynamıyor. BM’ye çağrı yapıyoruz: Bir an önce bağlı olduğun ilkelere bağlı pratiklerini bekliyoruz.



İsrail'den ne farkınız var? İsrail de Filistin’i ‘düzleştireceğim’ diyor. Böyle korkunç bir şey olabilir mi? Milyonlarca insanın yaşadığı yeri düzleştireceğim diyor. Burada da siz Kuzey Doğu Suriye’de yaşayan yaklaşık 5 milyon insanı terörist ilan ediyorsunuz. Sizin dışınızda bir tek Katar terörist ilan ediyor. ‘Ben kimi terörist ilan etsem siz de terörist ilan diyeceksiniz’ dayatması var. Aksini söylediğimizde vekillerimize fezlekeler ve soruşturmalar geliyor. Biz sizin terörist dediğinize terörist demek zorunda değiliz. Biz bir halkı ‘terörist’ olarak görmüyoruz. Sizin bu yaptığınız Kürt düşmanlığıdır. Biz Yeşil Sol Parti olarak Savaşa karşı barış ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.

'İmralı'ya gidin'

Son olarak şunu söylemek istiyorum; biz Yeşil Sol Parti olarak savaşın, şiddet yöntemlerinin demokratik siyaseti engellediğini savunduk. Biz Kürt meselesinin kesinlikle diyalog ve barış müzakereleri ile çözülebileceğini savunduk ki hala o noktayız. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Bu kadar para harcamanıza gerek yok. Bu kadar insanın yaşam alanlarını hedef almanıza gerek yok. Yapacağınız iş Bursa Gemlik’e, İmralı Adası’na gideceksiniz. Orada barışı isteyen ve yapabilecek kudrette olduğunu ispatlayan Abdullah Öcalan duruyor. Kendisinin çağrısı ile PKK’liler sınır dışına çıktı. Bir çözüm süreci yaşadık. Herkes nefes aldı. Hepimiz nefes aldık ve geleceğe daha umutla baktık ama bu yapılanlarla Sayın Öcalan'ın barış çağrısını görünmez kılmak için tecrit uyguluyorlar. Hiç kimseyle görüştürmüyorlar. Ne ailesi ne milletvekilleri ne de basınla.



Tecridi kaldırın. Bu mesele sadece diyalog ile çözülür. Milyonlarca Türkiye yurttaşı sadece Kürtlerin değil ekmeğin, suyundan, yağından, ısınmasından kesip bombalara harcıyorsunuz, gerek var mı buna? Bir yandan Kürtlerle, şimdi bugün söyleyecekler kardeşiz diyecekler. Bir yandan gidip hastane bombalanacak, diğer yandan Mahmur’da cami bombalanacak. Kürtler hangisine inanacak? Yaptığınıza mı söylediklerinize mi? Tabi ki yaptıklarınıza, yaptıklarınızı yaşıyor iliklerine kadar.

'Öcalan devreye girsin'

Biz bunu söylediğimizde; sizin terör retoriğiniz devreye giriyor. Herkesi olduğu gibi bizleri de terörist ilan ediyorsunuz. Bu ülkede AKP politikasına göre milyonlarca terörist yaşıyor. Bu çözümsüzlük dilinden vazgeçin. Çağrımızı bir kez daha Meclis’ten yapıyorum. Tecridi kaldırın! Sayın Öcalan devreye girsin. Muhatap olarak bu işi çözebileceğini bir kez daha buradan ifade ediyorum.”



(Mİ)