Beştaş: Davası olmayan mı var, kimi aday yapalım?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, iki gün önce (5 Haziran) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla ilgili konuştu.

Beştaş, yerine kayyım atanan ve 19 yıl 6 ay hapis cezası verilen Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış hakkındaki “Davası varsa neden aday gösterdiniz?” eleştirilerine yanıt verdi.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası

AKP’ye “söz söylemenin”, haklarında dava açılmasına yettiğini söyleyen Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Neymiş, hakkında dava olanları niye aday yapmışız! Davası olmayan mı var AKP’ye söz söyleyip? Kimi aday yapalım, AKP’lileri mi aday yapalım? Hadi, gelin partimize, sizi partimize üye yapalım. İkinci gün hakkınızda soruşturma açılır. Hiçbirimizin davası yoktu, vekil seçildikten sonra bir ton fezlekemiz oldu.



“Savcılar, zaten talimatla iş yapıyor. Biz bir aday gösterdik, adayı açıkladığımız gün savcılar çağırdı, soruşturma açtılar. Dava oluşturmak o kadar kolay ki, bir telefona bakar. DEM Parti’den bir tane adaylığa bakar. Bir etkinliğe katılmaya bakar. Biz kimi aday yapalım? Her ağzını açana dava ve soruşturma açıyorsunuz. Tabii ki aday yapacağız kendi partililerimizi. Onlar suçlu değil, siz suçlusunuz. Sadece suçlu da değilsiniz. Kürt düşmanısınız, halk düşmanısınız.” (TY)