Beştaş: Burası cinayet pornografisi üzerinden hakaret yeri değil

Süreç kapsamında Mecliste kurulan 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' bugünkü 11'inci toplantısında kısa süreli bir gerginliğe sahne oldu.

HÜDA-PAR'ın önersiyle davet edilen İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) adına konuşan Beşir Şimşek'in kullandığı ifadelere ve dile tepki gösteren DEM Partililer komisyonu terk etti.

DEM Parti: Komisyon Öcalan ile görüşmeli, yasal düzenlemeler konuşulmalı

Şimşek, gerilime neden olan konuşmasında özetle şunları kaydetti:

"PKK Kürt halkının inancına savaş açtı, neden hiç gayrimüslim katledilmedi? PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor? Bu halkı Marksist-Leninist zihniyet inancından koparmak Kürtlerin hangi faydasına hizmet ediyor? Kürt halkının geleneği değişti.”

Şimşek bu konuşmanın yanı sıra tarihte yaşanmış şiddet olaylarına ilişkin detaylı anlatımlar yaparken salonda sesler yükseldi.

Avrupa Bakanlar Komitesi'nden 'umut hakkı' kararı: Yasa değişiklikleri hızlansın; komisyon görev alsın

HDK Eş Sözcüsü ve Anayasa Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş bianet’e yaptığı açıklamada “Burası çözüm masası, burası barış masası geçmiş acıları depreştirme cinayet pornografisi üzerinden hakaret etme yeri değil.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da “Bu dille barış yapılabilir mi? Şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin” diye bağırdı. DEM Partili Cengiz Çiçek de “Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” diye konuştu.

Karşılıklı tartışmaların ardından DEM Partililer salonu terk etti.

CHP'lilerden tepki, Kurtulmuş'tan müdahale

CHP’li üyeler Murat Bakan, Umut Akdoğan, Gökçe Gökçen ve Salih Uzun ise Şimşek'i dinlememeyi tercih ettiklerini ifade ederek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

Tansiyonun yükselmesinin ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş söz aldı ve “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır” dedi. Kurtulmuş, acılar üzerine konuşmanın çözüme fayda sağlamayacağını belirtti.

Komisyon üyesi MHP’li vekil Feti Yıldız ise Şimşek’e “Sizi devlete hakaret edin diye çağırmadık” diye çıkıştı.

DEM Partililer komisyona geri döndü

Tartışmanın ardından Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmasına geçildi. Bu konuşmaya geçildiğinde DEM Parti milletvekilleri komisyon salonuna geri döndü.

İTTİHAD nedir? Çözüm Komisyonu’na İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) adıyla katılan kurum, açık kaynaklarda “Âlimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema)” ismiyle faaliyet yürütüyor. Dernek, Diyarbakır’da kamu kurumları işbirliğiyle düzenledikleri Kuran kurslarını “medrese eğitimi” adı altında gerçekleştirmeleriyle dikkat çekiyor. Dernek birçok etkinliğini kamu binalarında yapıyor. Örneğin, 18 Ağustos’ta Van’daki bir medresede kız öğrenciler için mezuniyet programı düzenleyen İTTİHAD, bu etkinliği Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Törende kız öğrencilerin yalnızca gözlerinin görünebildiği peçeli çarşaf giymeleri kamuoyunun dikkatini çekti. Ayrıca, Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığı’nın 2016-2017 dönemine ait raporunda, kaymakamlık ile dernek iş birliği sonucu iki erkek Kuran kursu açıldığı bilgisi yer alıyor. Dernek ayrıca, son dönemlerde hutbeleriyle tepki çeken Diyanet’e de destek vermişti. 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kadın hakları üzerinden yapılan tartışmaların asıl hedefi İslam’dır. Bunların kadınları savunmak gibi bir derdi yok; tek hedefleri İslam'dır. Fakat Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar. Bunlar bu cesareti Müslümanların cehaletinden ve İslam'dan uzaklaşmalarından alıyor. Birkaç yıl önce bunu söylemeye cesaret edemezlerdi. Ancak Müslüman nesil gün geçtikçe İslam, Kur'an ve sünnetten uzaklaştığı için, bunlar da buradan cesaret alarak terbiyesizliklerini dile getiriyor” Dernek Başkanı Enver Kılıçaslan, 2000’deki Hizbullah operasyonunda tutuklanmış, Konca Kuriş’in de aralarında bulunduğu onlarca kişinin domuz bağıyla öldürülmesiyle ilgili davada yargılanmış ve “örgüt üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Öte yandan, derneğin önde gelen isimlerinden Bekir Şimşek’in geçmiş demeçlerinde sarf ettiği “Müslümanlar şehadet ve cihat ruhunu yeniden kuşanmalı” sözleri de dikkat çekti.

