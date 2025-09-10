ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 12:24
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 12:26
2 dk Okuma

Besta’da ekokırım nöbeti sona erdi: “Doğayı birlikte özgürleştireceğiz”

Yurttaşlar ve milletvekilleri, satılmak üzere biriktirilen ağaçları ormanlık alana ve vadiye götürdü.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Besta’da ekokırım nöbeti sona erdi: “Doğayı birlikte özgürleştireceğiz”
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu / X

Şırnak ve ilçelerinde yaklaşık beş yıldır devam eden ağaç kesimlerine karşı “Ekokırıma geçit yok, doğa talanına karşı yürüyoruz” sloganıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde düzenlenen Besta’daki nöbet eylemi bugün sona erdi.

Nöbetin bitiminde yurttaşlar ve milletvekilleri, satılmayı bekleyen ağaçları topluca ormanlık alana ve vadiye attı.

Eylem sonrası düzenlenen basın açıklamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşil Sol Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) temsilcileri, Demokratik Birlik İnisiyatifi, İklim Adalet Koalisyonu, çeşitli demokratik kitle örgütleri ile Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Siirt ve Batman’dan gelen ekoloji örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açıklamada “Nobedarê dara gûzê ne em li virin”, “Hebûna xwezaye xwebûna me ye”, “Savaşa karşı barış talana karşı ekolojik yaşam” ve “Ar girtiye qurm û li dorê dileyize çi kiribû çi bû gunehê dara berû?” yazılı pankartlar açıldı.

“Ağaç ekim kampanyası”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şırnak Ekoloji Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Şenbayram, şöyle konuştu:

“Güvenlik adı altındaki uygulamalara karşı dün bir yürüyüş yaptık. Ekokırıma izin vermeyeceğimizi belirttik. Bundan sonra da doğanın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğayı birlikte özgürleştireceğiz. Bugün nöbetimiz bitiyor; ama mücadelemiz devam edecek. Kasım ayında ağaç ekim kampanyası başlatacağız. Ancak birlikte mücadele ederek doğayı koruyabiliriz. Cudi’den Akbelen’e mücadelemiz devam edecek.”
 
Açıklama “Xweza jîyan e jîyanê nekuje” sloganları ile son buldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Besta şırnak Şırnak'taki ağaç kesimleri Ekokırım militarizm
ilgili haberler
“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”
9 Eylül 2025
/haber/bestadan-akbelene-cudiden-kazdaglarina-direnmeye-devam-edecegiz-311320
Şırnak’taki ağaçların kesilme gerekçesi ‘güvenlik’ ve ‘petrol arama’ faaliyetleri
30 Temmuz 2025
/haber/sirnaktaki-agaclarin-kesilme-gerekcesi-guvenlik-ve-petrol-arama-faaliyetleri-309975
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Besta’dan Akbelen’e, Cudi’den Kazdağları’na direnmeye devam edeceğiz”
9 Eylül 2025
/haber/bestadan-akbelene-cudiden-kazdaglarina-direnmeye-devam-edecegiz-311320
Şırnak’taki ağaçların kesilme gerekçesi ‘güvenlik’ ve ‘petrol arama’ faaliyetleri
30 Temmuz 2025
/haber/sirnaktaki-agaclarin-kesilme-gerekcesi-guvenlik-ve-petrol-arama-faaliyetleri-309975
Sayfa Başına Git