Besta’da ekokırım nöbeti sona erdi: “Doğayı birlikte özgürleştireceğiz”

Şırnak ve ilçelerinde yaklaşık beş yıldır devam eden ağaç kesimlerine karşı “Ekokırıma geçit yok, doğa talanına karşı yürüyoruz” sloganıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde düzenlenen Besta’daki nöbet eylemi bugün sona erdi.

Nöbetin bitiminde yurttaşlar ve milletvekilleri, satılmayı bekleyen ağaçları topluca ormanlık alana ve vadiye attı.

Eylem sonrası düzenlenen basın açıklamasına Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşil Sol Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) temsilcileri, Demokratik Birlik İnisiyatifi, İklim Adalet Koalisyonu, çeşitli demokratik kitle örgütleri ile Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Siirt ve Batman’dan gelen ekoloji örgütleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açıklamada “Nobedarê dara gûzê ne em li virin”, “Hebûna xwezaye xwebûna me ye”, “Savaşa karşı barış talana karşı ekolojik yaşam” ve “Ar girtiye qurm û li dorê dileyize çi kiribû çi bû gunehê dara berû?” yazılı pankartlar açıldı.

Besta’ta nöbet eylemine katılan yurttaşlar, yığın halinde satılmayı bekleyen ağaçları ormanlık alana ve vadiye attı. pic.twitter.com/J3IWKw9cWy — Medine Mamedoğlu (@MamedogluMedine) September 10, 2025

“Ağaç ekim kampanyası”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Şırnak Ekoloji Platformu Dönem Sözcüsü Adnan Şenbayram, şöyle konuştu:

“Güvenlik adı altındaki uygulamalara karşı dün bir yürüyüş yaptık. Ekokırıma izin vermeyeceğimizi belirttik. Bundan sonra da doğanın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Doğayı birlikte özgürleştireceğiz. Bugün nöbetimiz bitiyor; ama mücadelemiz devam edecek. Kasım ayında ağaç ekim kampanyası başlatacağız. Ancak birlikte mücadele ederek doğayı koruyabiliriz. Cudi’den Akbelen’e mücadelemiz devam edecek.”



Açıklama “Xweza jîyan e jîyanê nekuje” sloganları ile son buldu. (TY)