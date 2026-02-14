Besra Erol tahliye edildi: Varlığımız pazarlık konusu değil

Muş'ta, Elazığ Cezaevi’nden dün tahliye edilen Besra Erol'u kent girişinde ailesi, sevenleri ve siyasi ile demokratik kurum temsilcileri karşıladı.

66 yaşındaki Erol, 30 Nisan 2019’da yaptığı konuşmalar gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmıştı.

MA'nın haberine göre, Tahliyesi sonrası konuşan Besra Erol, “Pişmanlık” dayatması nedeniyle tahliyelerin defalarca engellendiğini hatırlattı.

“Neyden pişman olacağız? Doğuştan bize verilen bu dilden mi? Varlığımızdan mı?” diye sordu. Cezaevlerinde pek çok hasta tutsak bulunduğunu belirten Erol, yeni Adalet Bakanı’na çağrı yaptı: “Hasta tutsaklarımız başta olmak üzere siyasi tutsaklarımızı serbest bırakın. Biz barış ve kardeşlik istiyoruz. Kimseye zorla bir şey yapmadık, kimsenin hakkını yemedik. Sadece ‘Biz varız’ dedik. 30 yıllık arkadaşlarımız hâlâ cezaevinde tutuluyor ve tahliyeleri defalarca engelleniyor.”

Erol, pişmanlık dayatmasını kabul etmediğini vurguladı:

“Bana ‘pişman ol’ dediler. Pişmanlığı kabul etmedim. 15 aydır tahliyem engellendi. Dilimiz ve varlığımız pazarlık konusu değil. Bugün, dünün Kürdü yok karşılarında. Tüm cihan Kürtleri Sayın Öcalan sayesinde tanıdı ve tanımaya devam edecek. Gerillaların ve Sayın Öcalan’ın attığı adımlar sonrası umudumuz, devletin de adım atmasıdır. Artık cezaevlerinin kapılarını açın.”

Tahliye sonrası Besra Erol ve beraberindekiler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine geçti. Burada da çok sayıda kişi, alkış ve zılgıtlarla Erol’u karşıladı.

Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi

Ne olmuştu?

Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015’te Amara Kültür Merkezi bahçesinde IŞİD bombalı saldırısında hayatını kaybeden oğlu Evrim Deniz Erol’un mezarı başında yaptığı konuşmalar nedeniyle, Besra Erol, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı ve 7 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Hasta mahpus olan Erol’un 9 Aralık 2024’te tahliye edilmesi gerekirken, disiplin cezası ve İdare ile Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesi 14 ay boyunca engellendi.

(EMK)