YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 16:40 14 Şubat 2026 16:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 16:47 14 Şubat 2026 16:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Besra Erol tahliye edildi: Varlığımız pazarlık konusu değil

Hasta mahpus Erol, "Bana ‘pişman ol’ dediler. Pişmanlığı kabul etmedim. 15 aydır tahliyem engellendi. Dilimiz ve varlığımız pazarlık konusu değil" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Besra Erol tahliye edildi: Varlığımız pazarlık konusu değil
Fotoğraflar:MA

Muş'ta, Elazığ Cezaevi’nden dün tahliye edilen Besra Erol'u kent girişinde ailesi, sevenleri ve siyasi ile demokratik kurum temsilcileri karşıladı.

66 yaşındaki Erol, 30 Nisan 2019’da yaptığı konuşmalar gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmıştı.

MA'nın haberine göre, Tahliyesi sonrası konuşan Besra Erol, “Pişmanlık” dayatması nedeniyle tahliyelerin defalarca engellendiğini hatırlattı.

“Neyden pişman olacağız? Doğuştan bize verilen bu dilden mi? Varlığımızdan mı?” diye sordu. Cezaevlerinde pek çok hasta tutsak bulunduğunu belirten Erol, yeni Adalet Bakanı’na çağrı yaptı: “Hasta tutsaklarımız başta olmak üzere siyasi tutsaklarımızı serbest bırakın. Biz barış ve kardeşlik istiyoruz. Kimseye zorla bir şey yapmadık, kimsenin hakkını yemedik. Sadece ‘Biz varız’ dedik. 30 yıllık arkadaşlarımız hâlâ cezaevinde tutuluyor ve tahliyeleri defalarca engelleniyor.”

Erol, pişmanlık dayatmasını kabul etmediğini vurguladı:

“Bana ‘pişman ol’ dediler. Pişmanlığı kabul etmedim. 15 aydır tahliyem engellendi. Dilimiz ve varlığımız pazarlık konusu değil. Bugün, dünün Kürdü yok karşılarında. Tüm cihan Kürtleri Sayın Öcalan sayesinde tanıdı ve tanımaya devam edecek. Gerillaların ve Sayın Öcalan’ın attığı adımlar sonrası umudumuz, devletin de adım atmasıdır. Artık cezaevlerinin kapılarını açın.”

Tahliye sonrası Besra Erol ve beraberindekiler, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evine geçti. Burada da çok sayıda kişi, alkış ve zılgıtlarla Erol’u karşıladı.

Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi
Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi
22 Haziran 2025

Ne olmuştu?

Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015’te Amara Kültür Merkezi bahçesinde IŞİD  bombalı saldırısında hayatını kaybeden oğlu Evrim Deniz Erol’un mezarı başında yaptığı konuşmalar nedeniyle, Besra Erol, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı ve 7 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Hasta mahpus olan Erol’un 9 Aralık 2024’te tahliye edilmesi gerekirken, disiplin cezası ve İdare ile Gözlem Kurulu kararlarıyla tahliyesi 14 ay boyunca engellendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
besra erol hasta mahpus
ilgili haberler
Hasta mahpus Besra Erol’un tahliyesi bir kez daha engellendi
22 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpus-besra-erolun-tahliyesi-bir-kez-daha-engellendi-308675
PERDENİN ARDI: FİSKAYA
Besra'nın evi
4 Mart 2025
/yazi/besra-nin-evi-305083
Cezasını tamamladı, serbest bırakılmadı: Besra Erol bugünlerin neresinde?
12 Ocak 2025
/yazi/cezasini-tamamladi-serbest-birakilmadi-besra-erol-bugunlerin-neresinde-303544
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
